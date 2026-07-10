Uno sconto del 45% su un dispositivo che potrebbe salvarti la vita. Netatmo NCO-IT, il rilevatore di monossido di carbonio intelligente con connettività Wi-Fi e 10 anni di autonomia garantita, ha raggiunto su Amazon il suo minimo storico assoluto: da 99,99€ scende a soli 54,99€, un’occasione difficile da ignorare per chi ha in casa una caldaia, un camino o qualsiasi apparecchio a combustione.

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Netatmo NCO-IT: intelligenza, sicurezza e 10 anni di batteria in un solo dispositivo

Quando si parla di monossido di carbonio, non c’è spazio per compromessi. Questo gas è invisibile, inodore e potenzialmente letale, eppure bastano pochi accorgimenti per proteggere l’intera abitazione. Netatmo NCO-IT è progettato esattamente per questo: un sensore elettrochimico integrato che monitora in tempo reale i livelli di CO e, alla minima anomalia, attiva una sirena da 85 dB e invia una notifica push immediata sullo smartphone.

Tra i punti di forza che distinguono questo rilevatore dalla concorrenza, spicca senza dubbio la batteria integrata con durata di 10 anni, pari all’intero ciclo di vita del dispositivo. Nessuna pila da cambiare, nessun promemoria da impostare: il rilevatore funziona dall’installazione fino al suo pensionamento, senza interruzioni. Una caratteristica rara nella categoria.

Le specifiche tecniche principali includono:

Sensore : elettrochimico, per una rilevazione precisa e affidabile del CO

: elettrochimico, per una rilevazione precisa e affidabile del CO Connettività : Wi-Fi 802.11 b/g/n (2,4 GHz) e Bluetooth Low Energy (BLE)

: Wi-Fi 802.11 b/g/n (2,4 GHz) e Compatibilità smart home : Apple HomeKit tramite l’app Home + Security

: tramite l’app Home + Security Allarme : sirena integrata da 85 dB

: sirena integrata da Autonomia : batteria non sostituibile, durata 10 anni

: batteria non sostituibile, durata Certificazioni : CE (EN 50291) e NF , standard europeo di riferimento

: e , standard europeo di riferimento Dimensioni : 10 x 2,3 x 10 cm, peso 390 g

: 10 x 2,3 x 10 cm, peso 390 g Installazione: a parete, senza hub o dispositivi aggiuntivi

NCO-IT integra anche un sistema di auto-test periodico che verifica il corretto funzionamento del sensore, della batteria e della connessione Wi-Fi, con i risultati consultabili direttamente nell’app. È possibile testare manualmente la sirena con un semplice tocco sullo smartphone. Aspetto non trascurabile: funziona anche senza Wi-Fi, garantendo comunque l’allarme sonoro in caso di pericolo.

Il design è bianco, compatto e discreto, con una fascia centrale in metallo forata che conferisce un tocco premium. Tre LED di stato sul lato superiore indicano il funzionamento corretto. L’installazione a parete richiede pochi minuti, con supporto e viti/tasselli già inclusi nella confezione.

Da segnalare che la compatibilità smart home è esclusivamente con Apple HomeKit: chi utilizza Google Home o Amazon Alexa dovrà tenerlo in considerazione.

Minimo storico su Amazon: ecco quanto si risparmia

L’offerta è disponibile su Amazon.it, dove Netatmo NCO-IT è acquistabile oggi a 54,99€ rispetto al prezzo di listino di 99,99€. Si tratta di uno sconto del 45%, che equivale a un risparmio netto di 45€.

Si tratta del prezzo più basso mai registrato per questo prodotto, con la disponibilità confermata e la spedizione express inclusa per i clienti Amazon Prime. Non c’è un’indicazione di durata precisa per questa promozione, ma vista l’entità dello sconto è ragionevole aspettarsi una disponibilità limitata.

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