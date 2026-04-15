Nel mondo delle macchine da caffè, dove l’innovazione sembra ormai esaurita tra pressioni crescenti e capsule sempre più sofisticate, Nespresso sceglie una strada diversa con Vertuo Up: non rendere l’espresso più perfetto, ma ampliare le possibilità di cosa si può fare con il caffè. Un cambio di prospettiva che riflette come gli italiani stiano ridefinendo il loro rapporto con questa bevanda, mantenendo la reverenza per la tradizione ma aprendo alla sperimentazione.

Presentata l’11 e 12 aprile durante la Vertuo Immersive Experience a Milano, evento multisensoriale dedicato all’evoluzione del caffè, Vertuo Up si posiziona come la macchina per chi vuole mantenere la qualità dell’espresso italiano ma non limitarsi solo a quello. È il riconoscimento che il caffè oggi è diventato un linguaggio più ampio, che include versioni fredde, ricette elaborate, formati diversi dall’espresso alla mug.

La modalità che cambia tutto: Coffee Creations

Al cuore di Vertuo Up c’è una funzione specifica che ne definisce la filosofia: Coffee Creations, accessibile tramite un pulsante dedicato. Quando attivata, la macchina eroga un caffè più concentrato, con gusto intenso e minore diluizione rispetto all’erogazione standard. Non è semplicemente un espresso più corto, è una base pensata specificatamente per diventare ingrediente di altre preparazioni.

Versioni fredde con ghiaccio, ricette a base di latte, drink più elaborati: Coffee Creations trasforma la macchina da erogatore di caffè finito a strumento per la creatività. È il riconoscimento che sempre più persone non vogliono solo bere un espresso ben fatto, ma vogliono costruirci sopra qualcosa di personale.

Naturalmente, chi preferisce l’espresso tradizionale può ignorare completamente questa modalità e usare Vertuo Up esattamente come una macchina Vertuo classica, con i formati ristretto ed espresso che mantengono intatta la tradizione italiana. La versatilità sta proprio in questa doppia anima: strumento di precisione per i puristi, piattaforma creativa per gli sperimentatori.

Vertuo Up mantiene la tecnologia Centrifusion™ che caratterizza l’intero sistema Vertuo, quella che combina rotazione ad alta velocità e infusione per estrarre il caffè producendo la caratteristica crema densa. Ma tutto il resto è stato ripensato per rendere l’esperienza più immediata e meno tecnica.

Il riscaldamento in 3 secondi elimina l’attesa. La leva con apertura verso l’alto, ripensamento ergonomico dell’iconica leva Nespresso, rende il gesto più naturale. Il serbatoio dell’acqua rotante da 1,4 litri si adatta allo spazio disponibile sul bancone. Ogni dettaglio punta a far scomparire la macchina come oggetto tecnico e renderla trasparente nel quotidiano.

Particolarmente interessante è il sistema di manutenzione guidata, con pulsante dedicato per decalcificazione e pulizia e avvisi automatici. Non serve ricordarsi quando fare la manutenzione o consultare il manuale: la macchina comunica quando serve intervenire e guida l’utente passo dopo passo.

L’app che trasforma la macchina in dispositivo smart

La connettività tramite App Nespresso Smart aggiunge un layer di personalizzazione che va oltre il semplice controllo remoto. Dall’app è possibile regolare lunghezza e temperatura del caffè, ricevere notifiche in tempo reale, scoprire nuove ricette, gestire la manutenzione.

Non si tratta di aggiungere connettività tanto per averla, ma di usarla per risolvere problemi concreti. Voglio un espresso più lungo del formato standard ma più corto del doppio? Dall’app posso definire la lunghezza esatta in millilitri. Preferisco il caffè a una temperatura specifica? Posso impostarlo una volta e la macchina lo ricorderà. La decalcificazione può essere avviata e guidata direttamente dall’app, semplificando un’operazione che molti rimandano perché la percepiscono come complicata.

È l’approccio smart fatto bene: la tecnologia c’è ma non si impone, aggiunge opzioni per chi le vuole senza complicare l’esperienza di base per chi preferisce semplicemente premere un pulsante.

Vertuo Up supporta l’intera gamma di formati del sistema Vertuo, dal ristretto fino ai formati lunghi come Mug e Carafe. Questa versatilità permette di adattare il caffè al momento della giornata e al contesto: espresso veloce al mattino, mug più grande nel pomeriggio, carafe quando ci sono ospiti.

Per chi vuole completare l’esperienza con preparazioni a base di latte, Vertuo Up può essere abbinata ai montalatte Nespresso (Nano Foamer, Aeroccino 3, 4 o XL), espandendo ulteriormente le possibilità verso cappuccini, latte macchiati e drink più elaborati.

Design compatto, quattro colorazioni

Il design mantiene la compattezza necessaria per adattarsi a cucine moderne sempre più contenute negli spazi. Disponibile in quattro colorazioni, Ocean Blue, Graphite, Pearl White e Ink Black, Vertuo Up si integra esteticamente in ambienti diversi, dal minimalismo scandinavo al classico italiano.

Il prezzo di 179 euro la posiziona nella fascia media del mercato delle macchine a capsule di qualità, in linea con i modelli Vertuo precedenti ma con un upgrade significativo in termini di funzionalità e connettività.

Disponibile dal 14 aprile su tutti i canali ufficiali Nespresso (boutique, app, e-commerce e servizio clienti), Vertuo Up rappresenta l’evoluzione naturale del sistema Vertuo: dalla perfezione dell’espresso tradizionale verso infinite possibilità di interpretazione personale del caffè.