I robot aspirapolvere Narwal protagonisti delle Offerte di Primavera su Amazon dal 3 al 16 marzo, con sconti che arrivano fino a 750 euro sui modelli di punta. Per i nostri lettori è disponibile uno sconto extra del 5% utilizzando il codice SPRTUTTOTECH, valido sia su Amazon che sul sito ufficiale Narwal, dove sono disponibili anche bundle esclusivi per rendere la pulizia primaverile ancora più completa.

Narwal Flow: pulizia profonda con sistema FlowWash

Il modello di punta Narwal Flow è disponibile a 799 euro con uno sconto di 500 euro. Questo robot rappresenta il massimo livello della pulizia domestica, pensato per chi vuole vivere la pulizia primaverile senza alcuno sforzo. Mentre ci si occupa di spolverare i mobili o organizzare la casa, Flow si prende cura dei pavimenti con precisione e potenza.

L’aspirazione da 22.000 Pa è potenziata dalla tecnologia CarpetFocus, che solleva polvere e detriti incastrati in profondità nei tappeti. Il sistema FlowWash dotato di Track Mop utilizza acqua calda in circolazione continua applicando una pressione di 12N, rimuovendo macchie ostinate e sporco liquido in un solo passaggio. La combinazione di temperatura elevata, circolazione costante e pressione meccanica elimina la necessità di passaggi ripetuti sulle zone più problematiche.

Il riconoscimento automatico dello sporco regola l’intensità della pulizia nelle zone più critiche, assicurando pavimenti perfettamente puliti con il minimo sforzo. Il sistema identifica automaticamente le aree che richiedono maggiore attenzione e aumenta di conseguenza potenza di aspirazione o pressione del mocio, ottimizzando sia l’efficacia della pulizia che l’autonomia della batteria.

Progettato per garantire la massima efficienza, Flow combina navigazione intelligente, profilo sottile e pulizia precisa dei bordi. Si muove con sicurezza tra mobili e ostacoli, raggiungendo facilmente spazi stretti e angoli. Il profilo sottile permette di passare sotto mobili bassi che normalmente rimarrebbero esclusi dalla pulizia automatizzata.

La base tutto-in-uno gestisce automaticamente polvere e acqua, riducendo drasticamente la manutenzione necessaria. Il sistema svuota autonomamente il serbatoio della polvere, riempie quello dell’acqua pulita e raccoglie quella sporca, mantenendo la casa fresca e igienicamente pulita senza interventi frequenti da parte dell’utente.

Freo Z10 Ultra: automazione intelligente e visione avanzata

Per chi cerca una pulizia potente con automazione intelligente, lo Z10 Ultra è disponibile a 549 euro con uno sconto di 750 euro. Questo modello combina aspirazione efficace da 18.000 Pa con lavaggio impeccabile basato su doppi moci Reuleaux che applicano una pressione di 8N.

I doppi moci Reuleaux aumentano l’area di contatto con il pavimento e distribuiscono uniformemente la pressione, sollevando sporco, polvere e liquidi in un solo passaggio. Il sistema risulta più efficace dei moci singoli nella rimozione di macchie e sporco liquido, ottimizzando l’efficienza della pulizia.

Il riconoscimento automatico dello sporco adatta l’intensità della pulizia nelle zone più sporche, concentrando le risorse dove sono maggiormente necessarie. Questa caratteristica, presente anche sul Flow, permette al robot di operare in modo più intelligente rispetto ai modelli tradizionali che applicano la stessa intensità su tutta la superficie.

Dotato di doppie telecamere RGB, lo Z10 Ultra ha una visione stereoscopica dell’ambiente che permette una navigazione più precisa e l’identificazione di ostacoli di dimensioni ridotte. Questa visione avanzata migliora significativamente la capacità del robot di muoversi agilmente tra mobili e oggetti senza collisioni.

Il mocio estensibile EdgeReach rappresenta una soluzione al problema della pulizia dei bordi. Mentre i robot tradizionali non raggiungono completamente le zone perimetrali a causa delle dimensioni del corpo macchina, il sistema EdgeReach si allunga lateralmente per pulire efficacemente lungo pareti e angoli con precisione.

La base tutto-in-uno gestisce polvere e acqua automaticamente, offrendo un’esperienza di pulizia completamente senza pensieri. L’utente può programmare le pulizie e dimenticarsi della manutenzione quotidiana, ideale per una casa fresca e igienicamente pulita questa primavera.

Narwal Freo Z10 Pro

Narwal lancia proprio oggi Freo Z10 Pro, un robot aspirapolvere e lavapavimenti che punta a conquistare il segmento medio-alto del mercato europeo con un prezzo di lancio aggressivo. Il prodotto sarà disponibile su Amazon e sul sito ufficiale Narwal a 599 euro, ma dal 10 al 31 marzo 2026 sarà in promozione a 549 euro grazie agli sconti di primavera.

Il cuore del Freo Z10 Pro è un sistema di aspirazione da 18.500 Pa alimentato da un motore ad alta velocità da 40.000 giri al minuto. L’architettura avanzata del flusso d’aria aumenta l’efficienza del 30% rispetto ai modelli precedenti, permettendo di raccogliere polvere incrostata, detriti fini e peli di animali domestici. La potenza è racchiusa in un corpo alto meno di 11 cm, dimensione che permette al robot di passare sotto divani e mobili bassi senza difficoltà. Per chi ha animali domestici, Narwal ha integrato il sistema DualFlow anti-groviglio che riduce significativamente l’aggrovigliamento di peli nelle spazzole mantenendo costante la potenza di aspirazione.

Il sistema di lavaggio utilizza i moci Reuleaux brevettati, progettati per superare i limiti dei tradizionali panni circolari. Ogni mocio ha un raggio più ampio di 5 mm su ciascun lato per maggiore copertura, con una sovrapposizione centrale di 10 mm che assicura pulizia completa anche nelle zone che i panni rotondi tradizionali lasciano scoperte. I moci esercitano una pressione costante di 12 N verso il pavimento per rimuovere efficacemente macchie ostinate e residui secchi.

Il robot supera soglie fino a 4 cm di altezza e include un sistema avanzato di evitamento ostacoli per navigare in ambienti domestici con giocattoli sparsi, ciotole per animali e altri oggetti. La base tutto-in-uno pulisce e asciuga automaticamente i moci dopo l’uso, eliminando il problema degli odori sgradevoli causati dai panni umidi non lavati correttamente.

Narwal è uno dei primi cinque brand globali nel settore degli aspirapolvere e serve oltre 4 milioni di famiglie in 30 paesi. La promozione di lancio a 549 euro fino al 31 marzo rappresenta un’opportunità per chi cerca prestazioni di livello premium senza arrivare ai modelli di fascia più esclusiva.

Freo Z10: tecnologia avanzata accessibile

Il Freo Z10, disponibile a 429 euro con uno sconto di 470 euro, porta la pulizia avanzata in una soluzione pratica per l’uso quotidiano. Questo modello è ideale per rinfrescare la casa in primavera senza impegnare budget importanti, pur mantenendo tecnologie distintive della gamma Narwal.

Le spazzole anti-groviglio DualFlow rimuovono efficacemente sporco e detriti riducendo al minimo la formazione di grovigli di capelli e peli. Questo problema comune nei robot aspirapolvere richiede normalmente frequenti interventi manuali per liberare le spazzole, riducendo l’autonomia operativa del robot. Il sistema DualFlow minimizza questo inconveniente, estendendo gli intervalli tra le manutenzioni.

Il mocio EdgeReach, presente anche su questo modello più accessibile, estende il raggio d’azione permettendo di raggiungere angoli e bordi con precisione. La combinazione di aspirazione efficace e lavaggio mirato rimuove sia sporco secco che liquidi, offrendo una pulizia completa della superficie.

La scelta perfetta per chi desidera pavimenti sempre puliti con il minimo impegno, soprattutto durante il cambio di stagione quando le pulizie domestiche richiedono tipicamente maggiore attenzione. Il sistema è progettato per operare autonomamente con interventi minimi, liberando tempo prezioso per altre attività.

Come approfittare delle offerte

I nostri lettori possono beneficiare di uno sconto extra del 5% utilizzando il codice SPRTUTTOTECH direttamente su Amazon e sul sito ufficiale Narwal. Questo sconto aggiuntivo si cumula con le offerte primaverili già attive, permettendo di massimizzare il risparmio sui prezzi già scontati.

Oltre ai tre modelli indicati, Narwal sconta anche altri quattro dispositivi, vale a dire Freo X10 Pro, V40 Station, Freo X Ultra e Freo S, anche in questo caso dal 3 al 16, su Amazon così come sullo store ufficiale. A seguire i link ai prodotti scontati.