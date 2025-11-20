Narwal, uno dei cinque principali marchi di aspirapolvere al mondo nonché tra i leader nel settore della cura intelligente dei pavimenti, prende parte al Black Friday, permettendo ai potenziali clienti di risparmiare cifre importanti (fino a 750 euro) sull’acquisto dei migliori prodotti del proprio catalogo.

Le offerte del produttore cinese sono attive da oggi, 20 novembre 2025, fino a lunedì 1 dicembre 2025 (giorno del Cyber Monday) sia sul sito ufficiale che su Amazon e coinvolgono principalmente sette robot aspirapolvere. Andiamo a scoprire quali sono i dispositivi in offerta, indicando le loro peculiarità e il prezzo in promo, oltre a un’ulteriore occasione di risparmio sull’acquisto.

Narwal sconta tanti robot per il Black Friday

Come anticipato in apertura, anche Narwal si butta nella mischia, entrando nello spirito del Black Friday con alcune interessantissime proposte che consentono di risparmiare fino a 750 euro su potenziali compagni imprescindibili per la pulizia delle nostre case.

Prima di parlarvi nel dettaglio dei prodotti che l’azienda propone in offerta su Amazon e sul sito ufficiale (fino all’1 dicembre 2025), vi segnaliamo che Narwal propone sul proprio sito ufficiale ulteriori sconti, che includono bundle esclusivi (due anni di ricambi e accessori), per risparmi ancora più corposi e permette di usufruire del coupon TUTTOBF50 che aggiunge un ulteriore 5% di sconto.

Narwal Freo Z10 Ultra: il top in super sconto

Narwal Freo Z10 Ultra è la punta di diamante della gamma Freo, un robot aspirapolvere che tra le sue peculiarità può vantare doppia fotocamera, doppio processore e la tecnologia NarMind Pro AI (pulizia intelligente e accurata su tappeti e pavimenti duri). Dal punto di vista dell’aspirazione, siamo a 18.000 Pa, con capacità di adattamento e gestione dello sporco nel quotidiano. Grazie al nostro coupon esclusivo lo paghi ancora meno rispetto all’offerta Prime.

Acquista Narwal Freo Z10 Ultra in offerta a 521,55 euro (invece di 1.299 euro) su Amazon, usa il coupon TUTTOBF50 per l’ulteriore 5% di sconto

Narwal Freo Z10: per chi vuole il miglior rapporto qualità prezzo

Un gradino più in basso si pone Freo Z10, soluzione più concreta (ed economica) rispetto al modello Ultra. Esso offre le spazzole DualFlow anti-groviglio e il sistema EdgeReach che, combinati, mantengono un’igiene profonda e riducono al minimo le manutenzioni.

Acquista Narwal Freo Z10 in offerta a 436,05 euro (invece di 899 euro) su Amazon, usa il coupon TUTTOBF50 per l’ulteriore 5% di sconto

Narwal Flow: il più completo con mop a cingolo

Narwal Flow è una delle più recenti aggiunte al catalogo dell’azienda, un robot innovativo ed efficace che garantisce pulizia completa su tutte le superfici. Integra il sistema FlowWash (mocio a rullo squadrato con acqua riscaldata a 45°C, sedici ugelli di distribuzione/circolazione dell’acqua pulita), offre una capacità di aspirazione pari a 22.000 Pa, le tecnologie CarpetFocus e NarMind Pro AI.

Questo robot è accompagnato da una base standard, che integra lavaggio, asciugatura e svuotamento automatico, o da una base compatta (da 28 cm) che mantiene le stese funzioni e aggiunge lo scarico automatico e il dosaggio del detergente in un formato più sottile.

Narwal Freo X10 Pro: efficace ed efficiente

Narwal X10 Pro è un robot aspirapolvere sottile ed efficiente che, grazie a dimensioni compatte, è in grado di scivolare sotto i mobili con facilità; offre una potenza di aspirazione pari a 11.000 Pa, la regolazione della pressione del panno e modalità multiple per la pulizia dei tappeti, oltre a un sacchetto della polvere a lunga durata.

Acquista Narwal Freo X10 Pro in offerta a 379,05 euro (invece di 599 euro) su Amazon, usa il coupon TUTTOBF50 per l’ulteriore 5% di sconto

Narwal Freo S: il più economico, con panno vibrante per lavaggio

Chiudiamo con la soluzione entry-level del catalogo dell’azienda, ovvero Freo S, un dispositivo pensato per coloro che vogliono approcciare per la prima volta il mondo dei robot aspirapolvere. Nonostante tutto, lui cerca di sorprendere con la sua affidabilità: gode della base auto-svuotante e di funzionalità come l’attivazione con un singolo pulsante che gli consentono di mantenere quotidianamente i pavimenti puliti senza sforzi. È dotato anche di panno vibrante per il lavaggio.

Acquista Narwal Freo S in offerta a 189,05 euro (invece di 299 euro) su Amazon, usa il coupon TUTTOBF50 per l’ulteriore 5% di sconto

Il Black Friday 2025 entra nel vivo

Questa promozione sui prodotti Narwal è solo una delle tantissime promozioni che tutti i vari brand hanno messo in campo per celebrare questo periodo ricchissimo di offerte. Il Black Friday 2025 è ufficialmente entrato nel vivo: per non perdervi nemmeno un’offerta di questo periodo (e anche dopo), vi suggeriamo di iscrivervi al nostro canale Telegram Prezzi.tech o al nostro canale WhatsApp PrezziTech.

Informazione pubblicitaria