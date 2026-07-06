599 euro di listino, 349 euro reali: NARWAL Freo Z10 Pro scende di 250 euro nel Sottocosto MediaWorld attivo fino al 15 luglio 2026. Un robot aspirapolvere e lavapavimenti con 18.500 Pa di aspirazione, moci Reuleaux brevettati e stazione autopulente con acqua calda, a un prezzo che raramente si vede per un prodotto così completo. Analizziamo perché vale la pena.

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NARWAL Freo Z10 Pro: moci Reuleaux, 18.500 Pa e una stazione che fa quasi tutto da sola

NARWAL Freo Z10 Pro non è un robot aspirapolvere qualunque. Partiamo dalla cosa più interessante: i moci Reuleaux brevettati. A differenza dei classici panni circolari, questa forma geometrica (un triangolo a lati curvi) garantisce una copertura totale del pavimento grazie a una sovrapposizione centrale di 10 mm, eliminando le strisce non trattate tipiche dei sistemi rotondi. La pressione costante di 12N verso il basso replica l’azione manuale di sfregamento e riesce a rimuovere macchie secche ostinate, come caffè o fango indurito.

L’aspirazione da 18.500 Pa, generata da un motore da 40.000 rpm, è affiancata da un’architettura del flusso d’aria che incrementa l’efficienza del 30% rispetto ai modelli precedenti. Per chi ha animali in casa, il sistema anti-groviglio DualFlow 2.0 garantisce prestazioni costanti nel tempo eliminando completamente i grovigli di peli e capelli.

Le specifiche principali in sintesi:

Aspirazione: 18.500 Pa, motore 40.000 rpm

18.500 Pa, motore 40.000 rpm Sistema lavaggio: moci Reuleaux brevettati con pressione 12N

moci Reuleaux brevettati con pressione 12N Anti-groviglio: DualFlow 2.0, 0% grovigli garantiti

DualFlow 2.0, 0% grovigli garantiti Riconoscimento tappeti: CarpetFocus 2.0, sollevamento mop di 12 mm

CarpetFocus 2.0, sollevamento mop di 12 mm Navigazione: LDS radar laser + luce strutturata anteriore/posteriore + IR

LDS radar laser + luce strutturata anteriore/posteriore + IR Riconoscimento ostacoli: oltre 100 tipologie di oggetti

oltre 100 tipologie di oggetti Superamento soglie: fino a 4 cm

fino a 4 cm Rumorosità: ~58 dB

~58 dB Connettività: app Narwal, Alexa, Google Home

La tecnologia AI DirtSense merita una menzione a parte: il robot analizza l’acqua di scarico e, se rileva un livello elevato di sporco, decide autonomamente di effettuare un secondo passaggio sulla stessa zona. Una funzione che fa davvero la differenza in case con traffico intenso o bambini.

La stazione base all-in-one completa il quadro in modo convincente: lava i moci con acqua calda fino a 75°C, li asciuga con aria calda, svuota automaticamente il contenitore della polvere in un sacchetto da 2,5L (autonomia fino a 120 giorni), e gestisce separatamente i serbatoi dell’acqua pulita (5L) e sporca (4,75L). È grande, certo, ma è il cervello operativo dell’intero sistema.

Sottocosto MediaWorld: 349€ invece di 599,99€, risparmio di 250 euro

La promozione è quella del Sottocosto MediaWorld, attiva dal 1° al 15 luglio 2026: NARWAL Freo Z10 Pro passa da 599,99€ a 349€, con uno sconto di circa il 42% e un risparmio netto di oltre 250 euro. Per fare un confronto, su Amazon lo stesso modello si trova intorno ai 399€, il che rende l’offerta di MediaWorld la più conveniente disponibile al momento tra i principali rivenditori italiani.

Prezzo originale: 599,99€

599,99€ Prezzo scontato: 349€

349€ Risparmio: 250,99€ (~42%)

250,99€ (~42%) Disponibilità: MediaWorld, fino al 15 luglio 2026

MediaWorld, fino al 15 luglio 2026 Confronto Amazon: ~399€

La promozione è a tempo, e considerando che la finestra si chiude a metà luglio, il margine per approfittarne non è ampio.

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