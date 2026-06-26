Chi ha animali domestici o bambini sa quanto sia difficile tenere i pavimenti puliti ogni giorno senza dedicarci troppo tempo. NARWAL Flow è uno dei robot aspirapolvere e lavapavimenti più discussi degli ultimi mesi, presentato all’IFA 2025 di Berlino con un sistema di lavaggio a rullo che ha fatto parlare di sé. Adesso su Amazon scende a un prezzo più interessante rispetto al recente andamento, con uno sconto che supera i 170€ rispetto al prezzo di listino. Analizziamo cosa offre e perché vale la pena considerarlo a questa cifra.

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NARWAL Flow: potenza, intelligenza artificiale e lavaggio con acqua calda in un unico robot

NARWAL Flow è un robot all-in-one che combina tre sistemi integrati: Moping Flow, Vacuuming Flow e Intelligence Flow, pensati per lavorare in sinergia e ridurre al minimo l’intervento umano nella pulizia domestica.

La potenza di aspirazione arriva a 22.000 Pa, un valore elevato per la categoria, capace di rimuovere polvere e detriti da qualsiasi tipo di superficie: tappeto, parquet, piastrelle, vinile, laminato e linoleum. A supporto dell’aspirazione c’è la tecnologia CarpetFocus, che incrementa automaticamente la potenza fino al 182% quando il robot rileva una superficie morbida, applicando anche una pressione adattiva per estrarre lo sporco dalle fibre più profonde. Il sistema supera dislivelli fino a 40 mm, rendendolo efficace anche con i tappeti più spessi.

Il vero punto di forza di NARWAL Flow è però il sistema FlowWash: un meccanismo di lavaggio continuo che pulisce il mocio a rullo in tempo reale grazie a 16 ugelli che distribuiscono acqua calda a 45°C. L’acqua sporca viene aspirata e raccolta in un serbatoio dedicato da 120 ml, evitando aloni e cattivi odori. Il raschiatore rimuove i residui dal panno a ogni passaggio, mantenendo la pulizia costante per tutta la sessione.

Tra le specifiche tecniche principali:

Potenza aspirazione: 22.000 Pa

22.000 Pa Batteria: 5.200 mAh con autonomia fino a 190 minuti (circa 180 m²)

5.200 mAh con autonomia fino a (circa 180 m²) Serbatoio acqua pulita: 5.000 ml / acqua sporca: 4.750 ml

5.000 ml / acqua sporca: 4.750 ml Profilo robot: soli 95 mm di altezza per pulire sotto i mobili

soli di altezza per pulire sotto i mobili Navigazione: dToF LIDAR + doppia fotocamera RGB + mappatura 3D con AI NarMind Pro

dToF LIDAR + doppia fotocamera RGB + mappatura 3D con AI Riconoscimento ostacoli: oltre 200 tipologie di oggetti, inclusi cavi, ciabatte e persino piccoli escrementi

oltre di oggetti, inclusi cavi, ciabatte e persino piccoli escrementi Connettività: Wi-Fi dual band 2,4/5 GHz, compatibile con Alexa, Google Assistant, Siri e Matter Smart Living

Il sistema DirtSense merita una menzione a parte: analizza in tempo reale l’acqua raccolta durante il lavaggio e, se rileva zone ancora sporche, ordina al robot di ripetere il passaggio con direzione inversa fino alla rimozione completa della macchia. Una funzione particolarmente utile in cucina o nelle zone ad alto traffico.

La stazione base gestisce in autonomia lo svuotamento della polvere, il lavaggio e l’asciugatura dei rulli, oltre alla ricarica della batteria e al reintegro dell’acqua. L’acqua nella fase di autopulizia può raggiungere gli 80°C, garantendo igienizzazione del mocio senza intervento manuale.

Prezzo in calo su Amazon: ecco i numeri dell’offerta

Su Amazon.it NARWAL Flow è disponibile a 622€, rispetto al prezzo di listino di 799€. Il risparmio è di 177€, corrispondente a uno sconto del 22%.

Considerando che su altri store come Unieuro il prodotto è presente a 699€ e su Amazon i rivenditori terzi oscillano intorno agli 789€, la quotazione attuale rappresenta un’opzione interessante per chi era già interessato al prodotto.

La confezione include 2 spazzole laterali anti-groviglio, 2 sacchetti per la polvere, contenitore raccoglipolvere con filtro, detergente pavimenti da 200 ml, cavo di alimentazione e manuale. Da tenere presente che il modulo del detergente per la stazione va acquistato separatamente.

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