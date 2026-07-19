Il robot a rullo più sottile del settore a meno di 500€? Non capita spesso, eppure MOVA S70 Roller ha raggiunto il suo prezzo più basso di sempre su Amazon, con uno sconto che supera il 28% e un risparmio di 200 euro rispetto al listino ufficiale. Un dispositivo che unisce 28.000 Pa di aspirazione, lavaggio con acqua fresca continua e altezza di soli 90 mm non scende a questi livelli con facilità: chi stava aspettando il momento giusto per fare il salto verso un robot davvero completo, probabilmente non troverà occasione migliore.

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MOVA S70 Roller: 90 mm di altezza, nessun compromesso sulle prestazioni

MOVA S70 Roller entra nel mercato con un primato difficile da ignorare: è il robot aspirapolvere a rullo più sottile disponibile oggi, con un’altezza di soli 90 mm. Non si tratta di un dato puramente estetico: quella misura cambia radicalmente dove il robot riesce ad arrivare. Letti, divani, armadi e qualsiasi mobile con una luce utile di circa 10 cm diventano zone accessibili, non più angoli dimenticati dove si accumula polvere.

Sul fronte dell’aspirazione, la potenza raggiunge i 28.000 Pa, lo stesso valore del modello top di gamma Z60, distribuita tramite una spazzola in gomma ad alta velocità adatta a superfici dure e ruvide. Il sistema di lavaggio è quello che distingue davvero S70 Roller dalla concorrenza: la tecnologia HydroForce Mopping utilizza 12 erogatori che mantengono il rullo da 27 cm costantemente bagnato con acqua pulita, applicando una pressione verso il basso di 4.700 Pa (equivalenti a circa 1,7 kg), con un sistema raschiante che separa lo sporco e impedisce la ricontaminazione del pavimento. Il risultato è un lavaggio che si avvicina molto al movimento di un mocio manuale, ma senza alcuno sforzo da parte di chi lo usa.

Le principali specifiche tecniche da tenere a mente:

Aspirazione: 28.000 Pa con spazzola in gomma

28.000 Pa con spazzola in gomma Rullo: 27 cm di larghezza, pressione 4.700 Pa (~1,7 kg)

27 cm di larghezza, pressione 4.700 Pa (~1,7 kg) Erogatori acqua: 12 ugelli per acqua fresca continua

12 ugelli per acqua fresca continua Altezza: 90 mm (il più sottile nella sua categoria)

90 mm (il più sottile nella sua categoria) Navigazione: DToF + Laser a linea per evitamento ostacoli

DToF + Laser a linea per evitamento ostacoli Autonomia: fino a 160 minuti con batteria da 5.200 mAh

fino a 160 minuti con batteria da 5.200 mAh Stazione base: autopulizia a 80°C, asciugatura a 75°C in ~4 ore

autopulizia a 80°C, asciugatura a 75°C in ~4 ore Sacchetto polvere: 3,2 L (da sostituire ogni ~100 giorni)

3,2 L (da sostituire ogni ~100 giorni) Serbatoi stazione: 5 L acqua pulita, 4,5 L acqua sporca

5 L acqua pulita, 4,5 L acqua sporca Garanzia: 3 anni

La tecnologia MaxiReach completa il quadro: rullo e spazzola laterale si estendono fino a 4,4 cm in prossimità delle pareti, garantendo una copertura bordo a bordo che molti robot in questa fascia di prezzo non riescono a offrire. La gestione tramite app è ricca e personalizzabile, con la possibilità di impostare rientri frequenti alla base ogni 10-15 m² in ambienti molto sporchi, e il supporto agli assistenti vocali esterni.

Va segnalato che il robot non dispone di illuminazione LED integrata, quindi richiede una luce ambientale sufficiente per navigare correttamente, e che la versione standard monta una semplice spazzola in gomma: l’accessorio CleanChop antigroviglio, pensato per chi ha animali domestici o capelli lunghi in casa, è disponibile separatamente.

Prezzo ai minimi: 200€ di sconto su Amazon

Eccolo il dato che rende questa offerta particolarmente interessante. MOVA S70 Roller scende a 499€ su Amazon, rispetto al prezzo di listino di 699€. Il risparmio è di 200 euro, con uno sconto di circa il 29%, e si tratta del prezzo più basso registrato dall’arrivo del prodotto sul mercato italiano. Nessuna promozione precedente aveva raggiunto questa soglia.

La disponibilità è su Amazon.it, con tutte le garanzie relative alla spedizione e al reso che la piattaforma offre. Il prezzo a 499€ include il robot e la stazione base completa con tutte le funzionalità di autopulizia e asciugatura: non è un bundle ridotto.

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