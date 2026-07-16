30.000 Pa, lavaggio a 100°C e navigazione AI: MOVA P70 Pro Ultra scende al suo minimo storico su Amazon con uno sconto che difficilmente si era visto prima d’ora. Chi aspettava il momento giusto per portarsi a casa uno dei robot aspirapolvere più completi della fascia media del 2026, beh, quel momento è adesso.

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MOVA P70 Pro Ultra: 30.000 Pa, mocio a 100°C e intelligenza che riconosce 280 ostacoli

MOVA P70 Pro Ultra è un robot aspirapolvere e lavapavimenti di nuova generazione, lanciato in Italia ad aprile 2026, che porta con sé un pacchetto tecnico decisamente sopra la media per la sua fascia di prezzo.

Il motore proprietario TurboForce9 V2 spinge l’aspirazione fino a 30.000 Pa a 120.000 giri al minuto, un valore che fino a poco tempo fa era riservato quasi esclusivamente ai modelli premium di fascia alta. Il livello di rumorosità si attesta intorno ai 65 decibel in modalità standard, un compromesso accettabile per una potenza simile.

Sul fronte del lavaggio, il sistema a doppi panni rotanti raggiunge 260 giri al minuto, con una pressione verso il basso di 12 N garantita dal meccanismo TurboPress, pensata per aggredire lo sporco più ostinato sui pavimenti duri. I 20 ugelli del sistema JetSpray Dryboard garantiscono una distribuzione uniforme dell’acqua, evitando aloni.

Il dettaglio che però distingue davvero questo robot dalla concorrenza è la stazione base all-in-one con lavaggio dei moci a 100°C, una caratteristica ancora rara nel 2026, certificata TÜV Rheinland con un tasso di sterilizzazione del 99,9999% contro batteri come Staphylococcus aureus ed Escherichia coli. Dopo il lavaggio, il sistema PTC JetSpray asciuga i panni con aria calda a 70-75°C in circa un’ora.

La navigazione si basa su tecnologia LDS LiDAR a 360°, combinata con sensore RGB e luce strutturata 3D. L’intelligenza artificiale riconosce oltre 280 tipologie di ostacoli e permette personalizzazioni avanzate tramite l’app Movahome (Android/iOS). La tecnologia MaxiReach estende spazzola laterale e mocio fino a 4 cm verso l’esterno, assicurando copertura totale di bordi, angoli e zone sotto ai mobili.

Ecco le specifiche principali in sintesi:

Potenza di aspirazione: 30.000 Pa

30.000 Pa Motore: TurboForce9 V2, 120.000 giri/min

TurboForce9 V2, 120.000 giri/min Sistema mocio: doppio rotante, 260 giri/min, pressione 12 N

doppio rotante, 260 giri/min, pressione 12 N Lavaggio mocio in base: acqua a 100°C, sterilizzazione certificata TÜV Rheinland

acqua a 100°C, sterilizzazione certificata TÜV Rheinland Navigazione: LDS LiDAR 360°, AI con riconoscimento 280+ ostacoli

LDS LiDAR 360°, AI con riconoscimento 280+ ostacoli Anti-groviglio: tecnologia CleanChop

tecnologia CleanChop Batteria: 5.200 mAh

5.200 mAh Stazione base: svuotamento automatico (3,2L), serbatoio acqua 4L, asciugatura PTC

Il prezzo crolla: ecco quanto si risparmia oggi su Amazon

Su Amazon MOVA P70 Pro Ultra tocca oggi il suo minimo storico, passando dal prezzo di listino di 699€ a soli 549€: si tratta di un risparmio di 150€, pari a uno sconto del 21%. Un calo di prezzo che non si era mai registrato prima su questo modello, il che rende questa offerta particolarmente interessante per chi lo teneva d’occhio.

Il prodotto è venduto e spedito direttamente da Amazon, con disponibilità immediata. Non sono segnalati accessori mancanti rispetto alla confezione standard, che include la stazione base all-in-one completa. Il colore disponibile in questa offerta è il Bianco.

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