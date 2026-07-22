MOVA P50 Ultra porta a casa 19.000 Pa di potenza di aspirazione, lavaggio a 75°C e autonomia fino a 75 giorni senza intervento manuale, il tutto a un prezzo che in questo momento scende significativamente rispetto al listino. Con 150€ di risparmio rispetto ai 499€ di partenza, questa promozione su Amazon merita sicuramente attenzione. Vediamo nel dettaglio perché.

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MOVA P50 Ultra: potenza da 19.000 Pa, lavaggio a caldo e autonomia quasi assoluta

Parlare di MOVA P50 Ultra significa parlare di un robot che non lascia molto al caso. L’aspirazione da 19.000 Pa lo posiziona tra i modelli più potenti della sua fascia, capace di raccogliere polvere fine, peli di animali e detriti su qualsiasi tipo di pavimento, dal parquet alle piastrelle.

Una delle caratteristiche che lo distingue dalla concorrenza è la spazzola anti-groviglio CleanChop: un sistema che taglia e reindirizza i capelli raccolti direttamente nel contenitore, evitando gli intasamenti tipici di tanti altri robot sul mercato. Un dettaglio che fa la differenza, soprattutto per chi convive con animali domestici.

Sul fronte lavaggio, i doppi mop rotanti a 180 RPM non si limitano a passare sul pavimento ma esercitano una pressione attiva verso il basso, simulando lo strofinamento manuale. I panni sono anche sollevabili automaticamente quando il robot incontra un tappeto, evitando di inumidire superfici che non dovrebbero esserlo.

La stazione base intelligente completa il quadro con una serie di funzioni automatizzate:

Auto-svuotamento con sacchetto da 3,2 L (fino a 75 giorni di autonomia)

con sacchetto da (fino a 75 giorni di autonomia) Pulizia dei mop a 75°C con acqua calda per una sanificazione efficace

con acqua calda per una sanificazione efficace Asciugatura dei panni a 45°C con aria calda

con aria calda Serbatoio acqua da 4 L con ricarica automatica e gestione separata acqua pulita/sporca

La tecnologia FlexReach permette invece a spazzola laterale e panni di estendersi fino a 4 cm, raggiungendo angoli e bordi dove la maggior parte dei robot si arrende. La navigazione laser garantisce una mappatura precisa degli ambienti, con supporto multi-piano fino a 4 livelli e compatibilità con Amazon Alexa e Google Assistant.

Il controllo avanzato passa dall’app MOVA, che consente di creare zone vietate, dividere la casa per stanze e personalizzare intensità di aspirazione e lavaggio area per area. La garanzia è di 3 anni, un plus non trascurabile in questa fascia di prezzo.

349€ su Amazon: lo sconto vale l’acquisto?

Il prezzo di listino di MOVA P50 Ultra è di 499€, e attualmente su Amazon lo si trova a 349€, con uno sconto di 150€ pari al 30%. Non si tratta di un minimo storico assoluto, ma il risparmio è concreto e il prezzo risulta interessante rispetto all’andamento recente del prodotto.

A titolo di confronto, Unieuro ha proposto il modello a prezzi simili ma la disponibilità risulta variabile. Su Amazon invece l’offerta è attiva e la disponibilità è verificabile direttamente sulla pagina prodotto. La spedizione è gestita da Amazon, con i tempi di consegna rapidi tipici del servizio Prime.

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