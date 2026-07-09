€799 per un robot che cambia i panni da solo in base al pavimento. Non è un errore di prezzo, ma ci si avvicina parecchio: MOVA MOBIUS 60 tocca il suo minimo assoluto su Amazon con uno sconto che sfiora il 40% rispetto al prezzo di listino. Chi segue il settore sa che per questo top di gamma non si era ancora scesi a questi livelli, e le ragioni per non lasciarsi scappare questa finestra sono tante.


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MOVA MOBIUS 60: il robot che pensa, sceglie e pulisce meglio di qualsiasi altro

Il vero protagonista di MOVA MOBIUS 60 è il sistema MopSwap Hub, una soluzione che non ha precedenti diretti nel settore: il robot è capace di cambiare autonomamente il panno in base al tipo di pavimento e alla stanza in cui si trova, senza alcun intervento umano. Tre tipologie di mocio intercambiabili, ciascuna con una funzione precisa:

  • Plush Mop (giallo): fibre morbide per pavimenti in legno e superfici delicate, con erogazione di soluzione protettiva
  • ThermoHold Mop (rosso): funziona intorno ai 40°C grazie a un materiale a cambiamento di fase di grado aerospaziale, ideale per cucine e piastrelle con residui di grasso
  • HyperClean Mop (blu): per le aree di passaggio ad alto traffico, rimuove impronte, sporco leggero e peli con ciclo silenziato

Il sistema DuoSolution gestisce in parallelo tre formule detergenti alternate automaticamente, mentre il FlexiPress Mop Pad garantisce una pressione verso il basso di 12N, superando gli 8-10N della concorrenza, per una rimozione efficace dello sporco appiccicoso senza lasciare strisce.

Sul fronte aspirazione, il motore TurboForce8 spinge fino a 30.000 Pa con la doppia spazzola TroboWave che elimina il 99,99% dei capelli aggrovigliati grazie al triplo meccanismo anti-groviglio. Quando rileva tappeti folti, la piastra a pressione si abbassa automaticamente creando una zona di micropressurizzazione che estrae detriti dalle fibre più profonde.

La navigazione FlexScope si basa su un sensore DToF retraibile: si abbassa per entrare sotto i divani e si solleva nelle aree aperte. L’AI SmartSight combinata con lo scanner a luce strutturata 3D identifica oltre 240 tipi di ostacoli, mentre il sistema StepMaster 2.0 con gambe robotiche retrattili supera soglie e gradini fino a 8 cm di altezza, un valore che nella categoria è ancora raro.

La stazione base all-in-one automatizza tutto: riempimento, svuotamento, lavaggio moci e ricarica. Il sistema PTC a 100°C sterilizza i panni a ogni ciclo, con 20 ugelli di precisione JetSpray Dryboard per una copertura uniforme. L’autonomia operativa stimata arriva a 220 minuti, e MOVA copre il prodotto con una garanzia di 3 anni, decisamente inusuale per questa categoria.

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Prezzo ai minimi storici: ecco i numeri dell’offerta

Su Amazon.it, MOVA MOBIUS 60 è oggi disponibile a €799, rispetto al prezzo di listino ufficiale di €1.299. Si tratta di uno sconto del 38%, con un risparmio netto di €500 rispetto alla cifra richiesta dallo store ufficiale MOVA Italia, e ben al di sotto delle quotazioni rilevate su altri canali come Kaufland e Trovaprezzi, che si attestano intorno a €1.370. È il prezzo più basso mai registrato per questo modello, e la disponibilità su Amazon garantisce spedizione rapida e reso semplificato. L’offerta potrebbe non durare a lungo: a queste cifre, un robot con cambio panno automatico, 30.000 Pa di aspirazione e stazione base completamente autonoma non ha praticamente rivali.

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