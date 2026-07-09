€799 per un robot che cambia i panni da solo in base al pavimento. Non è un errore di prezzo, ma ci si avvicina parecchio: MOVA MOBIUS 60 tocca il suo minimo assoluto su Amazon con uno sconto che sfiora il 40% rispetto al prezzo di listino. Chi segue il settore sa che per questo top di gamma non si era ancora scesi a questi livelli, e le ragioni per non lasciarsi scappare questa finestra sono tante.

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MOVA MOBIUS 60: il robot che pensa, sceglie e pulisce meglio di qualsiasi altro

Il vero protagonista di MOVA MOBIUS 60 è il sistema MopSwap Hub, una soluzione che non ha precedenti diretti nel settore: il robot è capace di cambiare autonomamente il panno in base al tipo di pavimento e alla stanza in cui si trova, senza alcun intervento umano. Tre tipologie di mocio intercambiabili, ciascuna con una funzione precisa:

Plush Mop (giallo): fibre morbide per pavimenti in legno e superfici delicate, con erogazione di soluzione protettiva

(giallo): fibre morbide per pavimenti in legno e superfici delicate, con erogazione di soluzione protettiva ThermoHold Mop (rosso): funziona intorno ai 40°C grazie a un materiale a cambiamento di fase di grado aerospaziale, ideale per cucine e piastrelle con residui di grasso

(rosso): funziona intorno ai grazie a un materiale a cambiamento di fase di grado aerospaziale, ideale per cucine e piastrelle con residui di grasso HyperClean Mop (blu): per le aree di passaggio ad alto traffico, rimuove impronte, sporco leggero e peli con ciclo silenziato

Il sistema DuoSolution gestisce in parallelo tre formule detergenti alternate automaticamente, mentre il FlexiPress Mop Pad garantisce una pressione verso il basso di 12N, superando gli 8-10N della concorrenza, per una rimozione efficace dello sporco appiccicoso senza lasciare strisce.

Sul fronte aspirazione, il motore TurboForce8 spinge fino a 30.000 Pa con la doppia spazzola TroboWave che elimina il 99,99% dei capelli aggrovigliati grazie al triplo meccanismo anti-groviglio. Quando rileva tappeti folti, la piastra a pressione si abbassa automaticamente creando una zona di micropressurizzazione che estrae detriti dalle fibre più profonde.

La navigazione FlexScope si basa su un sensore DToF retraibile: si abbassa per entrare sotto i divani e si solleva nelle aree aperte. L’AI SmartSight combinata con lo scanner a luce strutturata 3D identifica oltre 240 tipi di ostacoli, mentre il sistema StepMaster 2.0 con gambe robotiche retrattili supera soglie e gradini fino a 8 cm di altezza, un valore che nella categoria è ancora raro.

La stazione base all-in-one automatizza tutto: riempimento, svuotamento, lavaggio moci e ricarica. Il sistema PTC a 100°C sterilizza i panni a ogni ciclo, con 20 ugelli di precisione JetSpray Dryboard per una copertura uniforme. L’autonomia operativa stimata arriva a 220 minuti, e MOVA copre il prodotto con una garanzia di 3 anni, decisamente inusuale per questa categoria.

Prezzo ai minimi storici: ecco i numeri dell’offerta

Su Amazon.it, MOVA MOBIUS 60 è oggi disponibile a €799, rispetto al prezzo di listino ufficiale di €1.299. Si tratta di uno sconto del 38%, con un risparmio netto di €500 rispetto alla cifra richiesta dallo store ufficiale MOVA Italia, e ben al di sotto delle quotazioni rilevate su altri canali come Kaufland e Trovaprezzi, che si attestano intorno a €1.370. È il prezzo più basso mai registrato per questo modello, e la disponibilità su Amazon garantisce spedizione rapida e reso semplificato. L’offerta potrebbe non durare a lungo: a queste cifre, un robot con cambio panno automatico, 30.000 Pa di aspirazione e stazione base completamente autonoma non ha praticamente rivali.

Per non perdersi offerte come questa in tempo reale, iscrivetevi al canale PrezziTech, il punto di riferimento per le migliori promozioni sulla tecnologia, e a ErroriBomba per intercettare errori di prezzo e sconti fuori scala su qualsiasi categoria di prodotto: quando scendono robot aspirapolvere top di gamma a questi prezzi, essere tra i primi fa la differenza.

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