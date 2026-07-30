37% di sconto su un lavapavimenti che ha fatto parlare di sé sin dal lancio: MOVA M50 arriva su Amazon a un prezzo che non si era mai visto prima. Chi segue questa categoria sa bene quanto sia difficile trovare un wet & dry stick di questo livello sotto i 250€, eppure eccolo qui, con un risparmio di 130€ rispetto al prezzo di listino. Prestazioni da top di gamma, manico pieghevole unico nel settore e intelligenza artificiale integrata: analizziamo tutto nei dettagli.

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MOVA M50: il lavapavimenti con IA che si piega, aspira e lava senza sforzo

MOVA M50 è un aspirapolvere lavapavimenti wet & dry senza filo che unisce una potenza di aspirazione di 22.000 Pa a una pressione costante sul pavimento di 20 N, per rimuovere anche le macchie più ostinate su gres, piastrelle e parquet. La combinazione di aspirazione e lavaggio avviene in un unico passaggio, riducendo sensibilmente il tempo dedicato alle pulizie domestiche.

La vera novità che distingue questo modello dalla concorrenza (Tineco, Roborock, Dyson) è il sistema Flex-Master Pro: un manico pieghevole ed estendibile, regolabile da 120 a 135 cm, che si ripiega fino a 180° e permette di passare sotto mobili alti appena 14 cm senza mai doversi chinare. Il giunto Bionic Wrist Joint completa l’ergonomia, rendendo ogni sessione di pulizia confortevole anche su superfici estese.

Sul fronte dell’intelligenza artificiale, la tecnologia EdgeCoverage AI integra un braccio robotico anteriore che si attiva in 0,2 secondi non appena si effettua un movimento all’indietro, estendendo automaticamente una spatola raschiante per pulire i bordi su tre lati e raggiungere angoli e battiscopa senza passaggi aggiuntivi.

Il sistema Smart Gliding, invece, analizza in tempo reale la resistenza del pavimento e riduce lo sforzo fisico fino a un peso percepito di soli ~610 g, con una spinta assistita di 1 N in avanti e 3,3 N in retromarcia.

Le specifiche principali in sintesi:

Potenza di aspirazione: 22.000 Pa

22.000 Pa Pressione rullo: 20 N

20 N Autonomia: fino a 46 minuti / 300 m²

fino a 46 minuti / 300 m² Lavaggio spazzola: 100 °C con asciugatura a 90 °C in 5 minuti

100 °C con asciugatura a 90 °C in 5 minuti Serbatoi separati per acqua pulita e sporca con dosaggio automatico detergente

per acqua pulita e sporca con dosaggio automatico detergente Display LED , comandi vocali e app MOVAhome con modalità mani libere

, comandi vocali e app con modalità mani libere Deodorante integrato a rilascio controllato 24/7

a rilascio controllato 24/7 Garanzia: 3 anni

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Prezzo ai minimi: 130€ di risparmio su Amazon

Parlando di offerta, questa è senza dubbio una delle promozioni più interessanti mai registrate su MOVA M50. Su Amazon il prezzo scende a 219€ rispetto ai 349€ di listino su Unieuro, con uno sconto del 37% e un risparmio secco di 130€. Per contestualizzare: il modello Ultra della stessa gamma si trova attualmente intorno ai 434€ su altri store, il che rende questa promozione ancora più rilevante per chi vuole entrare nell’ecosistema MOVA a un prezzo mai così accessibile.

La disponibilità su Amazon garantisce spedizione rapida e reso semplificato. Non sono inclusi accessori aggiuntivi oltre a quelli standard in confezione: il kit detergente è già integrato nel dispositivo.

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