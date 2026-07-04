Installazione zero, niente RTK, niente fili perimetrali: MOVA LiDAX Ultra 800 prometteva di rivoluzionare la cura del prato fin dal suo debutto al CES di Las Vegas nel gennaio 2026. Ora fa parlare di sé anche per il prezzo, con uno sconto che supera il 26% e porta il risparmio a 250 euro rispetto al listino ufficiale. Per chi stava aspettando il momento giusto per fare il salto verso la tosaerba robotica di ultima generazione, quel momento è adesso.

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MOVA LiDAX Ultra 800: LiDAR 3D, visione AI e zero compromessi sul taglio

MOVA LiDAX Ultra 800 è un robot tagliaerba progettato per prati fino a 800 m², e la caratteristica che lo distingue nettamente dalla concorrenza è la tecnologia UltraView 2.0: un sistema che combina LiDAR 3D a 360° con visione AI per creare una mappa del giardino in modo completamente autonomo, senza bisogno di fili perimetrali e senza stazioni RTK. Basta avviare la mappatura: il robot identifica i confini, memorizza le zone e si mette al lavoro. Modifica la disposizione del giardino? Nessun problema, la mappa si aggiorna con facilità.

La precisione di posizionamento è al centimetro, e il sistema funziona indipendentemente dal GPS: può operare di notte, in condizioni di luce scarsa o con segnale debole, con un raggio di rilevamento LiDAR fino a 70 metri. Il percorso adottato è lo schema a “U”, che garantisce copertura uniforme, linee ordinate e sovrapposizioni minime, con la capacità di passare attraverso spazi larghi appena 60 cm.

Tra i punti di forza tecnici più rilevanti:

UltraTrim 1.0 : sistema di taglio bordi con disco mobile che si estende automaticamente, avvicinandosi fino a 5 cm da muri, siepi e bordure rialzate

: sistema di taglio bordi con disco mobile che si estende automaticamente, avvicinandosi fino a 3 lame con diametro di taglio di 20 cm e altezza regolabile elettronicamente via app da 30 a 100 mm

con diametro di taglio di e altezza regolabile elettronicamente via app da Rilevamento di oltre 300 tipologie di ostacoli , con aggiornamenti continui degli algoritmi

, con aggiornamenti continui degli algoritmi Supporto a 2 mappe indipendenti , ciascuna suddivisibile in fino a 150 zone personalizzabili

, ciascuna suddivisibile in fino a Pendenza massima affrontabile: 45% , con ruote fuoristrada ad alta trazione

, con ruote fuoristrada ad alta trazione Livello sonoro inferiore a 57 dB e certificazione IPX6 per la pulizia con acqua corrente

e certificazione per la pulizia con acqua corrente Compatibilità con Amazon Alexa e Google Home per il controllo vocale

Da sottolineare il sistema TrueGuard, che trasforma il robot in un dispositivo di sorveglianza attiva: tramite l’app MOVAhome (iOS e Android) è possibile accedere a un feed video in diretta, ricevere avvisi in caso di attività umana e attivare pattugliamenti automatici. Il modulo Link 4G con tracciamento via Google Maps è disponibile come accessorio opzionale per il modello 800

Prezzo ai minimi: l’offerta Amazon su LiDAX Ultra 800 vale l’attenzione

Eccola, l’offerta che molti stavano aspettando. Su Amazon.it (ASIN: B0GD2CXRNY), MOVA LiDAX Ultra 800 è disponibile a 699€ rispetto al prezzo di listino ufficiale di 949€: un risparmio netto di 250 euro, pari a uno sconto del 26%. Ma c’è di più: si tratta del prezzo più basso registrato da quando il prodotto è disponibile, un minimo storico che difficilmente si era visto scendere così in basso. Le promozioni pre-Prime Day avevano già portato il prezzo a 799€, ma questo ulteriore ribasso porta il LiDAX Ultra 800 in un territorio di prezzo decisamente interessante per un robot tagliaerba con navigazione LiDAR di questa qualità.

Dettaglio Valore Prezzo originale 949€ Prezzo scontato 699€ Risparmio 250€ Sconto 26% Disponibilità Amazon.it

La disponibilità su Amazon garantisce spedizione rapida e le consuete tutele per acquisti e resi. Le offerte promozionali di questo tipo tendono a essere a tempo limitato, quindi conviene non aspettare troppo.

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