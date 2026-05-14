L’installazione del filo perimetrale è spesso l’ostacolo più grande per chi desidera un giardino autonomo e curato. MOVA LiDAX Ultra 1200 nasce proprio per eliminare questo problema, offrendo una soluzione completamente wire-free basata su tecnologie all’avanguardia. Grazie alla mappatura LiDAR 3D 360° e alla visione AI, questo robot tagliaerba si muove con una precisione millimetrica, evitando ostacoli e garantendo una copertura totale del prato. Oggi, questo concentrato di tecnologia diventa più accessibile grazie a un’interessante offerta su Amazon, che permette un risparmio di ben 150€ sul prezzo di listino. Analizziamo nel dettaglio le caratteristiche che lo rendono un prodotto di punta e i termini di questa promozione.

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Mova LiDAX Ultra 1200: intelligenza artificiale e LiDAR per un prato perfetto

Il punto di forza del MOVA LiDAX Ultra 1200 è senza dubbio la sua capacità di operare senza alcun filo perimetrale. Questo non solo semplifica drasticamente l’installazione, ma elimina anche il rischio di rotture accidentali del cavo. Il sistema si basa su una combinazione di tecnologie avanzate: il sensore LiDAR 3D 360° scansiona costantemente l’ambiente per creare una mappa tridimensionale precisa del giardino, mentre la visione AI integrata riconosce ed evita ostacoli come giocattoli, mobili da giardino o animali domestici in tempo reale.

L’efficienza è un altro pilastro di questo robot. Il suo percorso di taglio a U è studiato per massimizzare la copertura in ogni sessione, riducendo i tempi operativi e garantendo un risultato uniforme. A differenza di molti modelli concorrenti, il MOVA LiDAX Ultra 1200 eccelle anche nella cura dei dettagli, grazie a una capacità di taglio dei bordi fino a 5 cm, per un prato rifinito e impeccabile. La gestione del dispositivo è interamente demandata a un’applicazione per smartphone, che permette di definire aree di lavoro, zone “no-go” e programmare i cicli di taglio con estrema facilità.

Ecco un riepilogo delle specifiche chiave:

Area di lavoro consigliata: Fino a 1200 m²

Fino a 1200 m² Tecnologia di navigazione: LiDAR 3D 360° e Visione AI

LiDAR 3D 360° e Visione AI Installazione: 100% senza filo perimetrale

100% senza filo perimetrale Taglio bordi: Fino a 5 cm di precisione

Fino a 5 cm di precisione Altezza di taglio: Regolabile da 3 a 10 cm

Regolabile da 3 a 10 cm Controllo: Tramite app per smartphone

Tramite app per smartphone Dimensioni: 666 mm × 444 mm × 273 mm

666 mm × 444 mm × 273 mm Peso: 13,8 kg

L’offerta su Amazon: come approfittarne

L’opportunità di acquistare questo gioiello tecnologico a un prezzo ridotto arriva direttamente da Amazon. Il MOVA LiDAX Ultra 1200 è infatti disponibile in promozione a 949€, con uno sconto netto rispetto al prezzo di listino di 1.099€. Si tratta di un risparmio concreto di 150€, che corrisponde a uno sconto del 14%. Questa offerta rende il robot tagliaerba una scelta ancora più interessante per chi cerca una soluzione premium per la cura del proprio giardino senza compromessi. La vendita e la spedizione sono gestite direttamente da Amazon, garantendo la consueta affidabilità e rapidità nella consegna. L’offerta è soggetta a disponibilità e potrebbe avere una durata limitata, pertanto è consigliabile approfittarne finché le scorte sono disponibili.

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