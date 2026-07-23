Chi ha provato MOVA G70 Complete sa bene che il braccio robotico True 0 Gap non è marketing: è una tecnologia che risolve davvero il problema degli angoli dimenticati. Questo aspirapolvere senza fili ha fatto parlare di sé fin dal lancio per un’idea semplice ma geniale, quella di un meccanismo automatico che adatta la testina a pareti e spigoli senza intervento manuale. Oggi fa parlare di sé anche per un’altra ragione: su Amazon il prezzo è crollato a un livello che non si era mai visto prima, con uno sconto che supera il 33% rispetto al prezzo di listino. Analizziamo perché vale ogni centesimo.

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MOVA G70 Complete: il braccio robotico e le specifiche che cambiano il modo di pulire

Il cuore di MOVA G70 Complete è il motore brushless da 700 W che ruota a 140.000 giri al minuto, generando una potenza di aspirazione di 225 AW e 38.000 PA. Numeri che in questa fascia di prezzo si trovano raramente, e che si traducono in una pulizia profonda anche su superfici difficili.

La vera unicità del dispositivo, però, è il braccio robotico True 0 Gap: si adatta automaticamente a pareti, spigoli e ostacoli, garantendo che il rullo morbido aderisca perfettamente ai bordi senza lasciare residui. Chi ha animali domestici o tende ad accumulare polvere lungo i battiscopa troverà in questa funzione una differenza concreta rispetto a qualsiasi aspirapolvere tradizionale.

Tra le specifiche e funzionalità principali:

Doppia spazzola multisuperficie OptiInsight : rullo principale e rullo secondario mobile per i bordi, con variante specifica per tappeti inclusa nella confezione

: rullo principale e rullo secondario mobile per i bordi, con variante specifica per tappeti inclusa nella confezione Sistema anti-groviglio OptiInsight con raschietti bidirezionali ad anello, pensato per capelli lunghi e peli di animali

con raschietti bidirezionali ad anello, pensato per capelli lunghi e peli di animali Regolazione automatica della potenza in base alla superficie e alla quantità di sporco rilevata

in base alla superficie e alla quantità di sporco rilevata Filtrazione a 5 strati con filtro HEPA H14 , ideale per chi è sensibile agli allergeni o vuole mantenere alta la qualità dell’aria

, ideale per chi è sensibile agli allergeni o vuole mantenere alta la qualità dell’aria Autonomia fino a 90 minuti , tra le più generose della categoria

, tra le più generose della categoria Peso di soli 1,95 kg con manico telescopico a 6 segmenti regolabile da 37,5 a 68 cm (tubo da 98 a 120 cm)

con manico telescopico a 6 segmenti regolabile da 37,5 a 68 cm (tubo da 98 a 120 cm) Serbatoio da 0,5 litri con svuotamento igienico senza contatto

L’illuminazione integrata rende visibile la polvere nascosta durante l’uso, mentre spazzola, filtro e contenitore della polvere sono completamente lavabili. La dotazione completa, che include doppia spazzola principale e mini turbo, è uno dei punti più difficili da eguagliare nella stessa fascia di prezzo.

Sconto da minimo storico: i numeri dell’offerta su Amazon

Parliamo di cifre. Il prezzo di listino ufficiale di MOVA G70 Complete è 299€, ma anche sul mercato secondario il prodotto si trovava raramente sotto i 249€. Oggi su Amazon.it, con consegna Express Prime disponibile, il prezzo è sceso a 199€: un risparmio netto di 100€, pari a uno sconto del 33%.

Non si tratta di un’oscillazione temporanea di qualche euro: è il prezzo più basso mai registrato per questo modello, un livello che non aveva mai toccato prima. Per chi stava valutando l’acquisto da tempo, difficilmente si troverà un momento migliore di questo.

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