Trovare una lavastoviglie freestanding da 60 cm che offra funzionalità pensate davvero per la vita quotidiana, a meno di 300€, non è così scontato. Midea MFD60S121X-IT ci riesce con uno sconto di quasi 65€ sul prezzo di listino, portandosi a una cifra decisamente interessante su Amazon. Vale la pena fermarsi un momento su cosa offre questo modello e perché il prezzo attuale lo rende un’opzione concreta per chi sta valutando un acquisto.

Seleziona SmartDomotica.it come fonte preferita su Google

Midea MFD60S121X-IT: quando i 6 programmi fanno davvero la differenza

Midea MFD60S121X-IT è una lavastoviglie a libera installazione da 60 cm in finitura Acciaio Inox, pensata per famiglie di 3-4 persone con una capacità di 12 coperti distribuiti su 2 cesti. Le dimensioni compatte (845 x 598 x 600 mm) la rendono adattabile a qualsiasi configurazione cucina, senza bisogno di interventi strutturali.

I 6 programmi di lavaggio coprono praticamente ogni situazione d’uso:

Intensivo per pentole e stoviglie con residui ostinati

per pentole e stoviglie con residui ostinati Universale per il carico misto quotidiano

per il carico misto quotidiano ECO per un consumo ridotto di acqua ed energia

per un consumo ridotto di acqua ed energia Vetro per calici e stoviglie delicate

per calici e stoviglie delicate 90 minuti per un lavaggio completo a tempo definito

per un lavaggio completo a tempo definito Rapido quando si ha fretta

Uno degli elementi che distingue questo modello nella sua fascia è il filtro antibatterico (ABT): un componente in materiale antimicrobico che inibisce la proliferazione di batteri e microrganismi all’interno della vasca, offrendo un livello di igiene superiore rispetto ai filtri tradizionali. Una caratteristica che vale il prezzo da sola per chi ha bambini in casa.

Sul fronte della praticità, la funzione Mezzo Carico permette di avviare un ciclo su un solo cesto, risparmiando acqua ed energia senza aspettare il pieno. La partenza ritardata su 3 fasce orarie (3, 6 o 9 ore) consente di sfruttare le tariffe energetiche notturne, ottimizzando i costi in bolletta. Presente anche il Child Lock, per bloccare il pannello di controllo e limitare l’accesso accidentale da parte dei più piccoli.

La rumorosità è di 49 dB(A), nella media del segmento, e la classe energetica è E: non la più efficiente in assoluto, ma in linea con molte lavastoviglie di questa categoria di prezzo. Da segnalare che la capacità di 12 coperti è leggermente inferiore allo standard 13-14 coperti di alcuni concorrenti diretti.

La valutazione media su Amazon è di 4,2 su 5 stelle basata su 328 recensioni, un dato che conferma una buona soddisfazione generale tra gli acquirenti.

Sconto da non ignorare: i numeri dell’offerta su Amazon

Il prezzo di listino ufficiale di Midea MFD60S121X-IT è fissato a 349,90€. Su Amazon.it è attualmente disponibile a 284,99€, con un risparmio di circa 65€ pari a uno sconto di circa il 19%. Niente di clamoroso sulla carta, ma considerando che il prezzo storico di questo modello ha mostrato oscillazioni irregolari, il valore attuale si colloca in una zona favorevole per l’acquisto. La spedizione è gestita direttamente da Amazon, con le garanzie di reso e assistenza del caso.

Per ricevere in tempo reale le migliori offerte tech iscrivetevi al canale PrezziTech, dove trovate ogni giorno sconti come questo su elettrodomestici e prodotti di largo consumo. Se invece cercate occasioni ancora più spinte, ErroriBomba è il posto giusto per intercettare errori di prezzo e promozioni fuori scala su qualsiasi categoria.

Seleziona SmartDomotica.it come fonte preferita su Google