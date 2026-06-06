Trovare una lavastoviglie che unisca dimensioni compatte e funzionalità avanzate a meno di 300€ non è un’impresa semplice, specialmente per chi ha una cucina con spazi limitati. Midea rompe questa regola, presentandosi come una soluzione intelligente e performante. Questo modello da 45 cm è pensato proprio per chi non vuole rinunciare alla comodità di una lavastoviglie pur avendo poco spazio a disposizione. Oggi, grazie a una promozione molto interessante su Amazon, diventa un acquisto ancora più conveniente, scendendo a un prezzo davvero competitivo. Analizziamo nel dettaglio le sue caratteristiche e i termini di questa ottima opportunità.

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Midea lavastoviglie compatta ma piena di sorprese

Nonostante le sue dimensioni ridotte, la lavastoviglie Midea non scende a compromessi in termini di prestazioni e capacità. La sua larghezza di soli 44,8 cm la rende perfetta per essere installata in nicchie strette o in cucine dove ogni centimetro è prezioso. La finitura in acciaio Inox le conferisce un aspetto moderno ed elegante, in grado di integrarsi perfettamente con l’arredamento circostante. La capacità interna è di 10 coperti, un valore più che adeguato per coppie, single o piccole famiglie, permettendo di gestire senza problemi i carichi di stoviglie quotidiani.

Dal punto di vista funzionale, questo modello si distingue per la sua versatilità. Offre ben 8 programmi di lavaggio tra cui scegliere, facilmente selezionabili tramite il pratico display a LED. Tra questi spiccano il programma Eco per massimizzare il risparmio energetico, il Rapido 30′ per stoviglie poco sporche e il ciclo specifico per i Vetri. La flessibilità è ulteriormente aumentata da funzioni intelligenti come il Mezzo Carico, che ottimizza consumi di acqua ed energia quando la lavastoviglie non è piena, e l’Asciugatura Extra, che garantisce piatti perfettamente asciutti e pronti da riporre. La funzione di Partenza Ritardata permette inoltre di programmare l’avvio del ciclo nell’orario più comodo.

Le specifiche tecniche principali includono:

Capacità : 10 coperti

: 10 coperti Larghezza : 44,8 cm

: 44,8 cm Classe Energetica : E (consumo di 76 kWh per 100 cicli)

: E (consumo di 76 kWh per 100 cicli) Consumo d’acqua : 9 litri per ciclo (modalità Eco)

: 9 litri per ciclo (modalità Eco) Rumorosità : 49 dB , un livello sonoro che la rende molto discreta durante il funzionamento.

: , un livello sonoro che la rende molto discreta durante il funzionamento. Programmi : 8 (Universale, Rapido 30′, Eco, Vetro, 90 min, Prelavaggio, Intensivo, Auto)

: 8 (Universale, Rapido 30′, Eco, Vetro, 90 min, Prelavaggio, Intensivo, Auto) Funzioni speciali: Mezzo Carico, Asciugatura Extra, Partenza Ritardata

L’offerta su amazon nel dettaglio

L’aspetto più interessante di questa lavastoviglie Midea in questo momento è senza dubbio il prezzo. Normalmente proposta a un prezzo di listino di 339,90€, questa lavastoviglie è attualmente disponibile su Amazon a soli 279,99€. Si tratta di un’opportunità di risparmio concreta, con uno sconto del 18% che si traduce in un risparmio netto di 59,91€ sul prezzo originale.

Questa promozione rende il rapporto qualità-prezzo del prodotto estremamente vantaggioso, posizionandolo come una delle migliori scelte nella sua categoria per chi cerca un elettrodomestico compatto e funzionale senza spendere una fortuna. L’offerta è venduta e spedita da Amazon, il che garantisce i consueti standard di servizio, inclusa la spedizione rapida per gli abbonati Prime e la garanzia legale di 2 anni. È consigliabile approfittarne finché disponibile, poiché offerte di questo tipo su elettrodomestici di qualità tendono a esaurirsi rapidamente o a subire variazioni di prezzo senza preavviso.

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