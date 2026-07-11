Dimezzare il prezzo di un forno a microonde con grill, design moderno e connessione all’app non è roba da tutti i giorni. Candy CMGA20TNDB passa da 160€ a poco meno di 76€ su Amazon, con uno sconto che sfiora il 53% rispetto al prezzo precedente. Per un elettrodomestico da 700W con grill da 1000W e oltre 40 programmi automatici, è un’occasione che merita attenzione. Vediamo perché.

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Candy CMGA20TNDB: tanta sostanza in un design compatto e moderno

Candy CMGA20TNDB appartiene alla linea Moderna del produttore, e il nome non è casuale: il corpo interamente nero con manopole illuminate regala un aspetto contemporaneo che si inserisce bene in qualsiasi cucina. Le dimensioni compatte (452 x 357 x 262 mm) lo rendono adatto a posizionarsi sul piano di lavoro senza occupare troppo spazio, a patto di avere una presa nelle vicinanze.

Sul fronte tecnico, il microonde offre:

Potenza microonde: 700W su 6 livelli regolabili

700W su Potenza grill: 1000W, efficace per grigliate di carne, pesce, panini e piatti gratinati

1000W, efficace per grigliate di carne, pesce, panini e piatti gratinati Capacità: 20 litri, sufficienti per una famiglia di 2-4 persone

20 litri, sufficienti per una famiglia di 2-4 persone Oltre 40 programmi automatici che impostano autonomamente tempo e potenza in base al tipo di alimento (pollame, manzo, pesce, patate e molto altro)

che impostano autonomamente tempo e potenza in base al tipo di alimento (pollame, manzo, pesce, patate e molto altro) Modalità combinata in due varianti: prevalenza grill (indicata per pesce e gratinati) o prevalenza microonde (per budini, omelette e pollame)

in due varianti: prevalenza grill (indicata per pesce e gratinati) o prevalenza microonde (per budini, omelette e pollame) Funzione Defrost con scongelamento per tempo o per peso

con scongelamento per tempo o per peso Funzione Autoclean a vapore, che ammorbidisce i residui di cibo con semplice acqua in un contenitore, rendendo la pulizia rapida e senza sforzo

a vapore, che ammorbidisce i residui di cibo con semplice acqua in un contenitore, rendendo la pulizia rapida e senza sforzo Classe energetica A

Uno degli aspetti più interessanti è la connettività con l’app hOn: tramite smartphone si accede a ricette curate da chef e food blogger, oltre a consigli d’uso per sfruttare al meglio ogni programma. Non è una funzione indispensabile, ma aggiunge valore concreto rispetto a un microonde “standard”. Da segnalare anche la ventola di raffreddamento smart, che continua a girare per 3 minuti dopo cotture superiori ai 2 minuti, proteggendo le componenti interne e allungando la vita del prodotto.

Va detto che Altroconsumo lo colloca nella fascia bassa della categoria, con qualità complessiva discreta ma sotto la media. Per un utilizzo quotidiano in famiglia, però, le funzionalità offerte sono ben oltre il minimo necessario.

~53% di sconto: i numeri dell’offerta

Il Candy CMGA20TNDB è attualmente disponibile su Amazon al prezzo di 75,99€, rispetto al prezzo precedente di 160€. Il risparmio è di circa 84€, con uno sconto che si avvicina al 53%. Per avere un riferimento, i prezzi rilevati su Trovaprezzi e Idealo oscillano intorno agli 80€, quindi l’offerta Amazon risulta leggermente più conveniente rispetto all’attuale media di mercato. La disponibilità potrebbe variare, quindi vale la pena verificare prima che il prezzo ritorni al livello precedente.

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