Chi segue diete ipocaloriche o semplicemente vuole portare in tavola più pietanze insieme lo sa bene: trovare una friggitrice ad aria doppia che non occupi mezza cucina e non svuoti il portafoglio è tutt’altro che banale. MasterPRO Rocket Duo 900, nella versione Bianco da 9 litri e 2400W, è disponibile su Amazon con uno sconto che sfiora il 49%, portandola a un prezzo decisamente interessante rispetto al recente andamento. Una combinazione di specifiche concrete e rapporto qualità/prezzo che vale la pena approfondire.

Seleziona SmartDomotica.it come fonte preferita su Google

MasterPRO Rocket Duo 900: due cestelli, undici funzioni e niente compromessi in cucina

La caratteristica che distingue davvero MasterPRO Rocket Duo 900 dalla maggior parte delle friggitrici ad aria in questa fascia è la doppia vasca completamente indipendente: due cestelli da 4,5 litri ciascuno (per un totale di 9 litri) che possono essere impostati con temperature e timer differenti in contemporanea. Questo significa poter cuocere, ad esempio, patatine a 200°C e pesce a 160°C nello stesso momento, senza che odori o aromi si contaminino. Una soluzione pensata soprattutto per famiglie numerose (fino a 6-7 persone) o per chi gestisce esigenze alimentari diverse a tavola.

La potenza dichiarata per questa variante è di 2400W, con alimentazione 220-240V, e la temperatura è regolabile manualmente tra gli 80°C e i 200°C, con timer fino a 60 minuti. Il controllo avviene tramite un display LED touch digitale che permette di programmare entrambi i cestelli singolarmente o in sincronia, senza dover intervenire manualmente a metà cottura.

Tra i punti di forza da non sottovalutare, i cestelli con finestra trasparente consentono di monitorare la cottura a colpo d’occhio senza aprire lo sportello, evitando dispersioni di calore. Il rivestimento antiaderente dei cestelli facilita la pulizia, e in alcune varianti del modello le griglie risultano lavabili in lavastoviglie.

Le 11 funzioni preimpostate coprono un range ampio di preparazioni:

Patatine fritte

Costolette

Gamberetti

Alette di pollo

Pizza

Bacon

Carne

Pesce

Riscaldamento

Funzione forno

Mantenimento della temperatura

La tecnologia di cottura ad aria calda a 360° garantisce una croccantezza uniforme riducendo fino al 90% i grassi rispetto alla frittura tradizionale. Il design in bianco con finiture in acciaio inossidabile risulta pulito e si adatta bene agli ambienti cucina moderni. Da segnalare che alcune versioni del modello supportano anche il controllo via app MasterPRO da smartphone, anche se questa funzione non è uniformemente disponibile su tutti i canali di vendita.

Prezzo tagliato quasi a metà: i dettagli dell’offerta su Amazon

Su Amazon.it MasterPRO Rocket Duo 900 (Bianco, 9L, 2400W) è attualmente disponibile a 71,99€, a fronte di un prezzo originale di 139,99€. Lo sconto applicato è di circa il 49%, pari a un risparmio di 68€. Rispetto al recente andamento del prezzo, che nelle promozioni più aggressive aveva già toccato la soglia dei 75-94€, la cifra attuale si posiziona su livelli interessanti e difficili da ignorare per chi era già in attesa. La spedizione è disponibile con Prime e la garanzia è di 2 anni dalla data di acquisto. Non sono inclusi accessori aggiuntivi come il vassoio in silicone, presente solo nella variante Nero dedicata.

Per non perdere offerte come questa su elettrodomestici e tecnologia da cucina, vale la pena iscriversi al canale PrezziTech su Telegram, dove vengono segnalate in tempo reale le migliori promozioni tech. Se invece siete a caccia di errori di prezzo o sconti fuori dal comune su qualsiasi categoria, ErroriBomba è il canale da tenere sempre attivo.

Seleziona SmartDomotica.it come fonte preferita su Google