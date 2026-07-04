Chi ama il caffè sa che rinunciare all’espresso durante un viaggio o un’escursione è una piccola sofferenza quotidiana. Vunzo Macina Caffè Elettrico Portatile prova a risolvere il problema con una soluzione compatta, autonoma e ricaricabile via USB-C, ora disponibile su Amazon con quasi 8€ di risparmio rispetto al prezzo di listino. Non è il classico gadget da viaggio: la pressione da 20 bar e la batteria da 7.500 mAh la mettono in una categoria diversa. Ecco i dettagli.

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Vunzo Macina Caffè Elettrico Portatile: 20 bar, IPX6 e batteria da 7.500 mAh in formato tascabile

Quello che distingue Vunzo Macina Caffè Elettrico Portatile dalla concorrenza è la combinazione di una pressione di estrazione di 20 bar con un sistema di auto-riscaldamento integrato, caratteristiche che solitamente si trovano su macchine da banco. Il riscaldamento porta l’acqua alla temperatura ottimale in circa 5 minuti, garantendo un espresso con crema densa e aroma sostenuto anche lontani da qualsiasi presa elettrica.

La batteria integrata da 7.500 mAh è il cuore del dispositivo: con una singola carica completa permette di preparare da 3 a 5 tazze, sufficiente per una giornata di escursionismo o un weekend in tenda. La ricarica avviene tramite USB-C, compatibile con power bank, prese auto e caricabatterie domestici. Un dettaglio pratico non da poco, soprattutto quando si è lontani dalle prese standard.

Sul fronte della compatibilità, la funzione 2 in 1 consente di usare sia capsule (piccole e grandi dimensioni) sia caffè macinato con filtro riutilizzabile incluso, eliminando la dipendenza da un formato specifico. Il serbatoio da 60 ml è dimensionato per l’espresso, con una capacità tazza fino a 150 ml.

La costruzione in acciaio inossidabile 304 con certificazione IPX6 lo rende impermeabile e resistente agli spruzzi, adatto a contesti outdoor anche non ideali. Le dimensioni di soli 8,4 x 8,4 x 24,5 cm permettono di infilarlo facilmente in qualsiasi zaino senza sacrificare spazio prezioso.

Un riepilogo delle specifiche principali:

Pressione di estrazione: 20 bar

20 bar Batteria: 7.500 mAh (3-5 caffè per carica)

7.500 mAh (3-5 caffè per carica) Tempo di riscaldamento: ~5 minuti

~5 minuti Compatibilità: capsule piccole/grandi + caffè macinato

capsule piccole/grandi + caffè macinato Ricarica: USB-C (anche da auto o power bank)

USB-C (anche da auto o power bank) Impermeabilità: IPX6

IPX6 Materiali: ABS + acciaio inossidabile 304

ABS + acciaio inossidabile 304 Accessori inclusi: cavo di ricarica, filtro riutilizzabile, istruzioni

Da segnalare che il prodotto non è utilizzabile durante la ricarica e il tempo di ricarica completa si aggira sulle 3-4 ore: aspetti da tenere a mente per organizzare al meglio i tempi di utilizzo.

Offerta su Amazon: ~18% di sconto, spedizione inclusa

Su Amazon.it, Vunzo Macina Caffè Elettrico Portatile è disponibile a 34,20€ rispetto al prezzo di listino di 41,99€, con uno sconto di circa il 18% e un risparmio di quasi 8€. Il prezzo è interessante se si considera che su altri canali come Trovaprezzi.it lo stesso prodotto viene listato tra i 49,99€ e i 51,88€, rendendo l’offerta Amazon decisamente più competitiva rispetto al recente andamento del mercato. La spedizione è gratuita per i clienti Prime. Il prodotto figura tra i Best Seller Amazon nella categoria macchine da caffè, a conferma di una discreta popolarità tra gli acquirenti italiani.

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