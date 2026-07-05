Chi combatte ogni giorno con acari, allergeni e polvere nascosta nei tessuti sa quanto sia difficile trovare uno strumento davvero efficace. Linkifly MT1 è un battimaterasso senza fili con sterilizzazione UV che integra tre tecnologie in un unico dispositivo compatto, e in questo momento si trova su Amazon con uno sconto che supera il 45% sul prezzo di listino. Vale la pena capire cosa offre e a quale prezzo.

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Linkifly MT1: battitura, aspirazione e UV in un solo dispositivo leggero

Il punto di forza di Linkifly MT1 non è una singola funzione, ma la combinazione di tre tecnologie che lavorano in sincronia. La battitura ad alta frequenza di circa 80.000 vibrazioni al minuto porta in superficie le particelle profonde nei tessuti, mentre la potenza di aspirazione da 18.000 Pa (18 kPa) le rimuove immediatamente. Il tutto viene completato dalla sterilizzazione UV a 253,7 nm, in grado di eliminare fino al 99,9% di acari e batteri nascosti nel materasso, una lunghezza d’onda specifica per distruggere le cellule degli acari senza l’uso di prodotti chimici.

La filtrazione è affidata a un filtro HEPA certificato al 99,99% per particelle fino a 0,3 micron, supportato da un sistema a doppio contenitore che separa i residui grossolani dalla polvere fine. Questo design mantiene costante la potenza di aspirazione anche nel tempo, evitando il calo di prestazioni tipico dei filtri singoli.

Dal punto di vista pratico, Linkifly MT1 pesa soli 1,81 kg con dimensioni di 32,99 x 27 x 16,99 cm: facile da sollevare, manovrare e riporre. Il design cordless elimina completamente i cavi, offrendo libertà totale di movimento su letto, divano, tappeto, sedili dell’auto e tende. La ricarica avviene tramite USB Type-C, una soluzione moderna e pratica, anche se l’adattatore non è incluso nella confezione.

Le principali specifiche in sintesi:

Aspirazione: 18.000 Pa

18.000 Pa Battitura: ~80.000 vibrazioni/minuto

~80.000 vibrazioni/minuto Sterilizzazione: UV a 253,7 nm

UV a 253,7 nm Filtrazione: HEPA 99,99% fino a 0,3 micron

HEPA 99,99% fino a 0,3 micron Sistema: Doppio contenitore

Doppio contenitore Ricarica: USB Type-C (adattatore escluso)

USB Type-C (adattatore escluso) Peso: 1,81 kg

Il prodotto è ideale per chi soffre di allergie agli acari, per famiglie con bambini o animali domestici e per chi vuole mantenere i tessuti imbottiti in condizioni igieniche elevate. Disponibili anche filtri HEPA di ricambio in set da 3 pezzi a circa 5,00€.

Offerta Amazon: -46% sul listino

Linkifly MT1 è disponibile su Amazon.it, venduto da P Pilot Lab e spedito tramite Amazon Fulfillment. Il prezzo di listino è 109,00€, ma in questo momento scende a 59,15€, con un risparmio di circa 50€ e uno sconto del 46%. La distribuzione del prodotto avviene quasi esclusivamente online, con Amazon come canale principale nel mercato italiano.

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