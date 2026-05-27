LimX Intelligence ha ufficialmente lanciato LimX Luna, un robot umanoide a grandezza naturale pensato per ambienti commerciali, industriali e di intrattenimento. Con un prezzo di partenza di circa 34.800 euro per i primi 100 esemplari (e circa 38.700 euro a regime), Luna si posiziona in un mercato sempre più affollato di competitor cinesi agguerriti.

Fondata nel 2022 dal professor Zhang Wei della SUSTECH e con sede a Shenzhen, LimX Dynamics ha recentemente chiuso un round di finanziamento Serie B da circa 200 milioni di dollari, con il supporto di investitori di peso come Alibaba e JD.com. Luna rappresenta il passo più ambizioso verso la commercializzazione di massa.

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Scheda tecnica: cosa c’è dentro Luna

LimX Luna è alta 160 cm, pesa 54 kg e dispone di 27 gradi di libertà corporei, esclusi gli end-effector. Il motore di movimento di seconda generazione Sys 0 garantisce una coppia massima di 200 Nm per articolazione, consentendo movimenti fluidi anche in ambienti non strutturati dove l’equilibrio bipede richiede correzioni istantanee.

Tra le caratteristiche più pratiche troviamo una batteria hot-swappable con circa 4 ore di autonomia per ciclo di ricarica, mentre collegando il robot a un’alimentazione cablata è possibile farlo operare 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Il costruttore dichiara un’autonomia superiore del 150% rispetto al predecessore. La velocità di cammino è di 5 km/h e ciascun braccio può trasportare fino a 3 kg.

Di serie Luna monta mani a forma di palmo, ma supporta anche varianti a pugno o mani a cinque dita con 6 gradi di libertà. Il design esterno è curato: rivestimento in tessuto premium e uno schermo frontale dedicato all’interazione facciale completano un’estetica pensata per ambienti pubblici e a contatto con le persone.

Sul fronte della navigazione, Luna integra visione artificiale, LiDAR e SLAM per la comprensione dell’ambiente in tempo reale. Può operare in modalità di teleoperation, in piena autonomia o in modalità ibrida, rendendola adatta a contesti molto diversi tra loro, dalla ricerca alla logistica fino ai servizi premium. Non mancano le funzioni di sicurezza: il robot rileva gli impatti esterni, interrompe il movimento in caso di caduta e dispone di un pulsante di arresto di emergenza.

Intelligenza artificiale, scenari d’uso e disponibilità

Il vero elemento differenziante di Luna non è tanto l’hardware, quanto il layer di intelligenza artificiale sviluppato internamente da LimX. Il sistema integra modelli vision-language-action proprietari che consentono al robot di interpretare comandi in linguaggio naturale, riconoscere oggetti e adattare le proprie strategie di movimento senza programmazione coreografata. Particolarmente interessante è la funzione di apprendimento della danza: Luna è in grado di replicare sequenze di movimento semplicemente analizzando un video.

La configurazione dei task avviene tramite un’interfaccia no-code: descrivete le vostre esigenze in linguaggio naturale e il robot genera automaticamente i trigger e i flussi di esecuzione corrispondenti. Ancora più impressionante è il sistema di controllo swarm, che permette di sincronizzare oltre 200 unità Luna con precisione al millisecondo da un singolo comando, aprendo scenari di utilizzo performativo su larga scala.

Gli scenari d’uso ufficiali includono assistenza nei centri commerciali, interazione con i visitatori nei parchi a tema e persino il ruolo di NPC in esperienze di gioco di ruolo immersivo. LimX punta però anche a logistica, manifattura e servizi, dove Luna potrebbe operare come piattaforma di deployment reale anziché semplice dimostratore tecnologico.

Luna è già disponibile per l’acquisto in Cina al prezzo di 298.000 RMB (circa 38.700 euro), mentre la disponibilità internazionale è attesa per il 2027, quando LimX avrà completato le certificazioni necessarie e definito le partnership distributive nei mercati chiave. Nel segmento si trovano già altri competitor come Fourier Intelligence, Unitree e Xiaomi, ma la battaglia si sposta sempre più sul piano dell’intelligenza artificiale integrata: la capacità di generalizzare i compiti, piuttosto che eseguire una singola azione pre-impostata, è oggi il vero terreno di sfida.

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