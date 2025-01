LG Electronics e Homey uniscono le forze per rivoluzionare il concetto di smart home, annunciando il lancio ufficiale dell’app LG ThinQ per Homey. Questa integrazione consente di connettere oltre 30 tipologie di dispositivi LG ThinQ al sistema Homey, garantendo un controllo e una personalizzazione senza precedenti. La nuova app è già disponibile sull’Homey App Store e offre soluzioni innovative per rendere le case ancora più intelligenti e interconnesse.

Una gestione integrata e automatizzata

Grazie alla nuova app, gli utenti possono gestire i dispositivi LG ThinQ insieme a quelli di oltre 1000 marchi compatibili con Homey. Il controllo avviene tramite molteplici interfacce, come l’app Homey, i dashboard e gli assistenti vocali, offrendo così un’esperienza utente fluida e intuitiva.

La piattaforma consente anche di sfruttare strumenti avanzati come Homey Flow e Advanced Flow per automatizzare le operazioni. Ad esempio, è possibile impostare scenari personalizzati per trasformare l’ambiente domestico: quando si accende la TV LG, le luci Philips Hue o IKEA si abbassano, le tende si chiudono e il sistema HVAC si regola automaticamente per creare un’atmosfera da cinema. In un altro scenario, Homey può attivare il deumidificatore LG ThinQ quando rileva un’elevata umidità, garantendo sempre un comfort ottimale.

Inoltre, Homey invia notifiche in tempo reale, ad esempio quando la lavatrice LG ha terminato il ciclo di lavaggio, semplificando la gestione quotidiana della casa.

Compatibilità e accessibilità

L’app LG ThinQ è compatibile sia con i servizi cloud-based di Homey (gratuiti e premium) che con i dispositivi hardware della linea Homey Pro. Questo significa che non è necessario acquistare un hardware aggiuntivo per iniziare a utilizzare i dispositivi LG ThinQ insieme ad altri prodotti smart. La flessibilità dell’integrazione permette di sfruttare tutte le funzionalità disponibili, rendendo il sistema accessibile a un vasto pubblico.

Innovazione al servizio degli utenti

L’integrazione di LG ThinQ con Homey rappresenta un passo importante verso un’interoperabilità completa tra dispositivi di marche diverse. Secondo Stefan Witkamp, direttore commerciale di Homey, questa collaborazione risponde a una richiesta crescente da parte degli utenti, che desiderano soluzioni capaci di semplificare la vita quotidiana. “Siamo lieti di offrire ai nostri utenti questa nuova possibilità, che unisce la qualità dei prodotti LG alla versatilità di Homey”, ha dichiarato Witkamp.