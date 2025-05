Siete pronti a scoprire un dispositivo che potrebbe rivoluzionare il modo in cui vivete l’intrattenimento e la produttività a casa? LG presenta Swing (modello 32U889SA), uno smart monitor portatile che promette massima versatilità grazie a un design innovativo e a funzionalità intelligenti. Diamo insieme un’occhiata più da vicino a questa novità, fresca di debutto sul mercato dopo aver conquistato il prestigioso riconoscimento CES Innovation Award al CES 2025.

Un compagno versatile per ogni stanza e ogni attività

Immaginate di poter spostare il vostro schermo con la stessa facilità con cui spostate una sedia. LG Swing rende questo possibile grazie a un pratico stand con ruote integrato. Questa caratteristica, apparentemente semplice, apre un mondo di possibilità: potrete trasportare il monitor da una stanza all’altra senza sforzo, adattandolo alle vostre esigenze del momento. Avete bisogno di seguire una ricetta in cucina? O magari volete godervi un film comodamente dal letto? Nessun problema. Con un solo gesto, potete cambiare la posizione, l’orientamento e persino l’inclinazione dello schermo touch.

La sua straordinaria versatilità non si ferma qui. Il display può essere regolato per adattarsi a diverse angolazioni touch-friendly, rispondendo così a un’ampia varietà di contesti d’uso. Pensateci: state organizzando una postazione di lavoro funzionale e avete bisogno di un secondo schermo che si adatti perfettamente alla vostra scrivania? O siete musicisti e cercate un leggio digitale per le vostre sessioni di pratica? LG Swing si propone come la soluzione ideale, offrendo una fruizione dei contenuti comoda in qualsiasi contesto. Vi permette di trasformare ogni angolo della casa nel vostro spazio personale di intrattenimento o lavoro.

Qualità visiva e interazione al tocco

Passiamo ora al cuore pulsante di questo dispositivo: il display. LG Swing è dotato di uno schermo IPS da 32 pollici con risoluzione UHD 4K (3.840 x 2.160 pixel). Cosa significa questo per voi? Immagini incredibilmente nitide, colori brillanti e ampi angoli di visione. Che stiate guardando l’ultimo episodio della vostra serie preferita, lavorando su fogli di calcolo complessi o semplicemente navigando sul web, la qualità visiva è garantita. Le dimensioni e la risoluzione lo rendono ideale non solo per l’intrattenimento, ma anche per il multitasking e la visualizzazione chiara di testi – un vero toccasana per la produttività.

Una delle novità più interessanti per la gamma di smart monitor LG è l’introduzione del touchscreen. Questa funzionalità rende la navigazione e la gestione dei contenuti estremamente intuitive e naturali. Dimenticate mouse e tastiera per le operazioni più semplici: interagire direttamente con lo schermo vi offrirà un’esperienza più fluida e immediata. A contribuire a un’esperienza di visione coinvolgente c’è anche la funzionalità Brightness Control, che regola dinamicamente l’illuminazione del display in base alle condizioni di luce ambientale. E per quanto riguarda l’audio? LG Swing integra due altoparlanti da 10W complessivi, capaci di offrire un suono di qualità senza la necessità di aggiungere speaker esterni. Per la connettività, non manca nulla: troviamo porte USB Type-C (con alimentazione da 65W, ottima per caricare il laptop mentre è collegato) e un ingresso HDMI, assicurando una comoda compatibilità con diversi dispositivi.

Intelligenza a bordo: webos e personalizzazione avanzata

LG Swing non è solo un bel display, ma è anche intelligente. Integra la celebre piattaforma per smart TV webOS, che vi apre le porte a un vasto universo di applicazioni per l’intrattenimento e la produttività. Potrete accedere ai vostri servizi di streaming preferiti direttamente dal monitor, senza bisogno di collegare un PC. Ma non solo: avrete a disposizione applicazioni per ufficio basate su cloud e potrete persino accedere remotamente al vostro computer. La connettività è garantita da Wi-Fi e Bluetooth, che permettono di condividere contenuti da dispositivi iOS e Android tramite AirPlay e Screen Share. È supportato anche lo screen mirroring, per proiettare lo schermo del vostro smartphone direttamente sul monitor.

Le funzionalità intelligenti sono pensate per personalizzare al massimo la vostra esperienza d’uso. Un esempio? La funzione Auto Pivot, che regola automaticamente l’orientamento dello schermo in base al contenuto visualizzato. Questa si rivela comodissima sia per fruire dei contenuti brevi verticali, tipici dei social network, sia per visualizzare in modo ottimale il contenuto di eventuali PC collegati. L’applicazione LG Switch, poi, rende ancora più semplice e personalizzabile la gestione dei contenuti provenienti dai laptop collegati. Vi mette a disposizione numerosi strumenti pensati per migliorare la produttività, come la possibilità di suddividere lo schermo in diversi layout preimpostati – ideali per il multitasking – personalizzare le impostazioni del monitor e controllare più dispositivi di input, come tastiera e mouse, attraverso un’unica interfaccia. Questo smart monitor sarà introdotto in Italia nel corso dell’estate.