Lefant lancia sul mercato il suo nuovo robot aspirapolvere e lavapavimenti: si chiama Lefant M210 Omni ed è un modello compatto e sottile dotato di mocio a rullo, funzioni all’avanguardia e un prezzo contenuto in offerta lancio. Vediamo nel dettaglio le sue caratteristiche e come approfittare della promozione.

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Lefant lancia M210 Omni, nuovo robot dal design sottile con mocio a rullo

Il design particolarmente compatto (85 x 280 mm come dimensioni) di Lefant M210 Omni gli permette di infilarsi agevolmente sotto mobili bassi, divani e letti per garantire una pulizia profonda anche negli angoli meno accessibili della casa. Per il lavaggio del pavimento, sfrutta un sistema ad acqua pulita articolato in quattro passaggi: erogazione dell’acqua, lavaggio, rimozione dello sporco tramite raschiatura e recupero dell’acqua sporca.

Il rullo rotante da 20 cm gira a 240 giri al minuto imprimendo una pressione costante di 15 N sul pavimento, ideale per eliminare anche le macchie più ostinate come caffè, ketchup, succo o salsa di soia. Sul fronte dell’aspirazione, il robot raggiunge una potenza fino a 20.000 Pa, perfetta per raccogliere polvere, sporco vario e peli di animali anche dai tappeti.

La bocchetta di aspirazione senza spazzole evita l’aggrovigliamento dei peli attorno ai componenti, mantenendo costante l’efficienza nel tempo e riducendo la necessità di ricambi. Ci sono poi due spazzole laterali per una pulizia più accurata lungo i bordi e un serbatoio per la polvere da 800 ml, capace di offrire fino a 14 giorni di autonomia prima di dover essere svuotato. Non essendo necessari sacchetti monouso, la manutenzione risulta minima ed economica.

Insieme al robot troviamo una base multifunzione che include un serbatoio per l’acqua pulita da 2,4 litri e uno per l’acqua sporca da 1,5 litri. Ogni volta che rientra alla stazione, M210 Omni riempie automaticamente il proprio serbatoio, scarica i liquidi utilizzati e lava il rullo, e concluse le operazioni procede all’asciugatura.

Per muoversi, il nuovo robot sfrutta sensori PSD ad ampio raggio privi di punti ciechi, uniti alla tecnologia proprietaria Freemove per un rilevamento delle collisioni a 360 gradi. I suoi algoritmi evitano che il dispositivo si incastri o si blocchi. Inoltre, la scocca unica priva di paraurti mobili impedisce l’accumulo di polvere nelle giunture.

Qualche numero di Lefant M210 Omni: dimensioni robot: 280 x 280 x 85 mm

dimensioni base: 347 x 320 x 340 mm

potenza massima di aspirazione: 20.000 Pa

autonomia fino a 130 minuti, con batteria da 3200 mAh

capacità: contenitore per la polvere: 800 ml serbatoio acqua pulita (base): 2,4 l serbatoio acqua sporca (base): 1,5 l



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Tra le funzionalità smart non manca la compatibilità con i comandi vocali di Google Assistant e Amazon Alexa, ed è presente un’applicazione completa che consente di impostare zone vietate e personalizzare le pulizie, tra quantità di acqua, passaggi, pianificazioni, creazione e personalizzazione della mappa e così via.

L’offerta di lancio del nuovo robot su Amazon

Lefant M210 Omni è disponibile in offerta lancio fino alle 23:59 del 6 agosto 2026, salvo esaurimento scorte, al prezzo di 279,99 euro. Potete acquistare il nuovo robot su Amazon seguendo il link qui in basso. Fino alla mezzanotte del 6 agosto potete inoltre utilizzare il codice MGA5CCK4 per raggiungere il prezzo di 229,59 euro, con un risparmio decisamente importante sul prezzo di listino (799,99 euro).

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