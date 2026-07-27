Chi dice che per avere una lavasciuga da incasso smart, con motore Inverter, vapore integrato e connettività Wi-Fi + Bluetooth serva necessariamente spendere una fortuna? Candy BC4S485M4D8-S la pensa diversamente, e in questo momento su Amazon lo dimostra con uno sconto che sfiora il 39%, portando il prezzo a livelli mai visti prima. Capacità di 8 kg per il lavaggio e 5 kg per l’asciugatura, tecnologie AI a bordo e installazione a scomparsa totale: tutto questo a un prezzo che difficilmente si era già visto. Vediamo nel dettaglio perché questa offerta merita attenzione.

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Candy BC4S485M4D8-S: tutto quello che serve, dal lavaggio all’asciugatura

Candy BC4S485M4D8-S appartiene alla linea Prowash 400 ed è progettata per integrarsi perfettamente in cucine e bagni grazie all’installazione a incasso a scomparsa totale, con dimensioni di 82 x 60 x 52,5 cm. La capacità di 8 kg per il lavaggio e 5 kg per l’asciugatura la rende adatta a famiglie di medie dimensioni, senza rinunciare alla praticità di avere tutto in un unico elettrodomestico.

Il cuore di questa lavasciuga è il motore Inverter BPM, che garantisce prestazioni elevate, una rumorosità contenuta (72 dB in centrifuga) e una maggiore durata nel tempo rispetto ai motori tradizionali. La velocità massima di 1.400 RPM assicura centrifughe efficaci, riducendo i tempi di asciugatura residua dopo il lavaggio.

Tra le tecnologie più interessanti spicca l’AI Weight Sense, che rileva automaticamente il peso del carico e adatta ogni ciclo per ottimizzare consumi di acqua ed energia. Abbinata al sistema ProMix, che garantisce una distribuzione uniforme del detersivo sin dai primi minuti, il risultato è un lavaggio sempre efficace e rispettoso dei tessuti.

Le funzionalità principali includono:

16 programmi selezionabili, tra cui Cotone, Eco 40-60°C, Rapido 14 min, Quick 30 min, Lana, Sintetico e altro

selezionabili, tra cui Cotone, Eco 40-60°C, Rapido 14 min, Quick 30 min, Lana, Sintetico e altro Fino a 7 cicli rapidi per chi ha sempre poco tempo

per chi ha sempre poco tempo Funzione Vapore integrata per cura delicata dei tessuti e riduzione delle pieghe

integrata per cura delicata dei tessuti e riduzione delle pieghe Display digitale con indicazione del tempo residuo e partenza ritardata

con indicazione del tempo residuo e partenza ritardata Classe energetica A per il solo lavaggio

per il solo lavaggio Connettività Wi-Fi + BLE (Bluetooth Low Energy) con supporto all’app hOn, per controllare e gestire ogni ciclo da remoto direttamente dallo smartphone

L’app hOn è il punto di forza smart di questo elettrodomestico: permette di avviare, monitorare e personalizzare i cicli di lavaggio e asciugatura a distanza, ricevere notifiche e accedere a consigli personalizzati basati sui propri abitudini d’uso.

Prezzo ai minimi: ecco quanto si risparmia adesso

Su Amazon.it, Candy BC4S485M4D8-S è disponibile con disponibilità immediata e consegna express per i clienti Prime. Il prezzo di listino è di 588,37€, ma in questo momento il prodotto è acquistabile a soli 360,62€, con uno sconto del 39% che equivale a un risparmio di circa 228€.

Guardando i prezzi rilevati su Idealo e Trovaprezzi, che si attestano tra i 449€ e i 452€, si capisce subito che il prezzo attuale su Amazon è nettamente inferiore alla media di mercato. Si tratta del minimo storico rilevato per questo modello, una combinazione di fattori che difficilmente si ripresenterà presto. L’offerta è disponibile ora, ma su Amazon le promozioni di questo tipo tendono ad esaurirsi rapidamente.

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