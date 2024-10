Philips ha presentato la nuova Airfryer Serie 3000, un modello rivoluzionario pensato per soddisfare le esigenze delle famiglie contemporanee. Questo nuovo elettrodomestico si distingue per il doppio cestello di diverse dimensioni, una caratteristica ideale per preparare pasti completi e bilanciati in un’unica sessione di cottura.

Cottura sincronizzata e riduzione del consumo energetico

La vera innovazione della Airfryer Serie 3000 risiede nella funzione di sincronizzazione della cottura, che permette di cuocere simultaneamente due piatti con tempi diversi, garantendo che siano pronti allo stesso momento. Questa funzionalità non solo migliora l’efficienza, ma consente anche di risparmiare tempo prezioso in cucina.

Un altro aspetto da sottolineare è l’efficienza energetica: la nuova Airfryer permette di ridurre fino al 90% l’uso di grassi e di risparmiare fino al 70% di energia rispetto ai forni tradizionali, rendendola una scelta ecologica e salutare.

Un mondo di ricette a portata di mano

Per facilitare l’utilizzo, basta scaricare l’app gratuita HomeID, dove è possibile registrare il proprio modello di Airfryer e accedere a oltre 500 ricette testate appositamente per questo elettrodomestico. Le ricette spaziano da piatti semplici a quelli più elaborati, permettendo a chiunque di preparare pasti sani e gustosi con facilità.

Prezzo e disponibilità

La Airfryer Serie 3000 è già disponibile al prezzo di 199,99 €, un costo competitivo considerando le sue innovazioni tecnologiche e i benefici in termini di risparmio energetico e alimentazione più sana.