Chi dice che per avere una lavastoviglie compatta, silenziosa e ricca di funzioni bisogna spendere una fortuna? Midea MFD45S200X.1-IT dimostra il contrario, e oggi lo fa con uno sconto che porta il prezzo sotto i 280€ su Amazon. Un risparmio di circa 60€ rispetto al prezzo di listino, su un modello che nella sua categoria si posiziona tra i meglio valutati. Vediamo perché vale la pena considerarla.

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Midea MFD45S200X.1-IT: tanta tecnologia in soli 45 cm di larghezza

Quando lo spazio in cucina è prezioso, ogni centimetro conta. Midea MFD45S200X.1-IT è una lavastoviglie slim da 45 cm di larghezza, capace di ospitare fino a 10 coperti su 2 cesti, pensata per famiglie di 2-3 persone, monolocali, piccoli uffici o bed and breakfast. Nonostante le dimensioni ridotte, il livello di dotazione è sorprendentemente completo.

Tra le specifiche tecniche principali:

8 programmi di lavaggio : Hygiene, Intensive, Universal, ECO, Glass, Quiet, 1 Hour e Quick

: Hygiene, Intensive, Universal, ECO, Glass, Quiet, 1 Hour e Quick Rumorosità contenuta : 47 dB(A), adatta all’uso serale senza disturbare

: 47 dB(A), adatta all’uso serale senza disturbare Consumo d’acqua : 9 litri per ciclo

: 9 litri per ciclo Consumo energetico : 67 kWh ogni 100 cicli (classe D )

: 67 kWh ogni 100 cicli (classe ) Finitura : acciaio inox anti-impronta, resistente e versatile

: acciaio inox anti-impronta, resistente e versatile Display a LED per la gestione intuitiva di programmi e funzioni

La funzione che più distingue questo modello è la Auto Open: al termine del ciclo, la porta si apre automaticamente di qualche centimetro per far circolare l’aria fresca, garantendo un’asciugatura extra senza residui di umidità sulle stoviglie. Una soluzione elegante che ovvia alla mancanza di un sistema di essiccazione ad aria calda, comune nei modelli compatti.

Non mancano la partenza ritardata fino a 24 ore (comoda per sfruttare le fasce orarie a tariffa ridotta), la funzione Mezzo Carico per ottimizzare acqua ed energia con pochi piatti, il filtro antibatterico ABT per mantenere igienica la vasca nel tempo, e il blocco bambini per la sicurezza domestica. Il cestello accoglie anche stoviglie di grandi dimensioni, fino a 300 mm di diametro, un dettaglio non scontato per un formato slim. Completano il quadro la regolazione della durezza dell’acqua e il programma Hygiene a 70°C per igienizzare a fondo posate e utensili.

L’offerta Amazon: quasi 60€ di risparmio su un acquisto già valido

Su Amazon.it, Midea MFD45S200X.1-IT è disponibile a 279,99€ rispetto al prezzo di listino di 339,90€, con un risparmio di circa 60€ pari a uno sconto del 17,6%. Non si tratta del minimo assoluto mai registrato, ma il prezzo rientra comunque in una fascia interessante rispetto all’andamento recente, che si è mantenuto stabilmente intorno ai 340€.

Il prodotto è venduto e spedito da Amazon, con disponibilità immediata. Non sono inclusi accessori aggiuntivi: la confezione contiene la lavastoviglie con tutto il necessario per il collegamento idrico, ma eventuali prodotti per il lavaggio (sale, brillantante, pastiglie) sono da acquistare separatamente.

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