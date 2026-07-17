Friggitrice da 6 litri, 12 modalità di cottura, tecnologia PerfectCook e un set di accessori inclusi: Cecofry Bombastik 6000 Full di Cecotec si trova ora su Amazon con uno sconto che supera il 35% rispetto al prezzo di listino. Un risparmio di quasi 30 euro su un prodotto che in questa fascia di prezzo ha davvero poco da invidiare alla concorrenza.
Indice:
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Cecofry Bombastik 6000 Full: 1700 W, 6 litri e tecnologia PerfectCook per friggere senza compromessi
Cecofry Bombastik 6000 Full è una friggitrice ad aria da 1700 W con cestello da 6 litri, pensata per famiglie di medie dimensioni o per chi ama cucinare in quantità. La capacità consente di preparare fino a 5 porzioni in una singola sessione, con risultati ottimali su circa 500 g di patatine per volta.
Il cuore del prodotto è la tecnologia proprietaria PerfectCook, che gestisce la circolazione dell’aria calda dall’interno verso le uscite posteriori, garantendo una distribuzione uniforme del calore. Il risultato pratico è quello che molti cercano da una friggitrice ad aria: croccante fuori, morbido e succoso dentro, con pochissimo olio o addirittura senza.
Le 12 modalità preimpostate coprono praticamente ogni esigenza quotidiana:
- Carne rossa, pollo, alette di pollo
- Patatine fritte, patate dolci, bacon
- Pesce, verdure, pizza
- Frutta secca, dolci
- Funzione mantenimento in caldo
Oltre ai programmi automatici, temperatura e timer sono completamente regolabili: da 80 °C a 200 °C e da 0 a 60 minuti. Il pannello di controllo è touch, con icone intuitive che rendono l’utilizzo immediato anche per chi non è avvezzo a questo tipo di elettrodomestici.
In dotazione si trovano: cestello, griglia, pennello in silicone, spatola in silicone, tappetino in silicone e stampo in silicone, un kit di accessori che aggiunge valore concreto all’acquisto e che solitamente va comprato separatamente su prodotti comparabili.
Il cestello e il vassoio sono estraibili con rivestimento antiaderente, il che semplifica notevolmente la pulizia a fine cottura. Completa il profilo di sicurezza la presenza di una protezione antisurriscaldamento e di una base antiscivolo.
Le dimensioni compatte (270 x 310 x 380 mm, circa 5 kg) la rendono adatta anche a cucine non particolarmente spaziose.
Offerta Amazon: -35% sul prezzo di listino
Su Amazon.it, Cecofry Bombastik 6000 Full è disponibile a 52,89 € contro un prezzo di listino di 81,99 €, con un risparmio di circa 29 euro pari a uno sconto del 35%. A titolo di confronto, su Unieuro e altri canali il prodotto si trova stabilmente a 54,99 €, il che rende la proposta Amazon già interessante anche solo per pochi euro in meno, ma con il prezzo attuale il divario si fa più significativo.
La spedizione è quella standard Amazon, con disponibilità verificabile direttamente sulla scheda prodotto. La garanzia legale di 24 mesi è applicabile come da normativa vigente.
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