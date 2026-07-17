Friggitrice da 6 litri, 12 modalità di cottura, tecnologia PerfectCook e un set di accessori inclusi: Cecofry Bombastik 6000 Full di Cecotec si trova ora su Amazon con uno sconto che supera il 35% rispetto al prezzo di listino. Un risparmio di quasi 30 euro su un prodotto che in questa fascia di prezzo ha davvero poco da invidiare alla concorrenza.

Seleziona SmartDomotica.it come fonte preferita su Google

Cecofry Bombastik 6000 Full: 1700 W, 6 litri e tecnologia PerfectCook per friggere senza compromessi

Cecofry Bombastik 6000 Full è una friggitrice ad aria da 1700 W con cestello da 6 litri, pensata per famiglie di medie dimensioni o per chi ama cucinare in quantità. La capacità consente di preparare fino a 5 porzioni in una singola sessione, con risultati ottimali su circa 500 g di patatine per volta.

Il cuore del prodotto è la tecnologia proprietaria PerfectCook, che gestisce la circolazione dell’aria calda dall’interno verso le uscite posteriori, garantendo una distribuzione uniforme del calore. Il risultato pratico è quello che molti cercano da una friggitrice ad aria: croccante fuori, morbido e succoso dentro, con pochissimo olio o addirittura senza.

Le 12 modalità preimpostate coprono praticamente ogni esigenza quotidiana:

Carne rossa, pollo, alette di pollo

Patatine fritte, patate dolci, bacon

Pesce, verdure, pizza

Frutta secca, dolci

Funzione mantenimento in caldo

Oltre ai programmi automatici, temperatura e timer sono completamente regolabili: da 80 °C a 200 °C e da 0 a 60 minuti. Il pannello di controllo è touch, con icone intuitive che rendono l’utilizzo immediato anche per chi non è avvezzo a questo tipo di elettrodomestici.

In dotazione si trovano: cestello, griglia, pennello in silicone, spatola in silicone, tappetino in silicone e stampo in silicone, un kit di accessori che aggiunge valore concreto all’acquisto e che solitamente va comprato separatamente su prodotti comparabili.

Il cestello e il vassoio sono estraibili con rivestimento antiaderente, il che semplifica notevolmente la pulizia a fine cottura. Completa il profilo di sicurezza la presenza di una protezione antisurriscaldamento e di una base antiscivolo.

Le dimensioni compatte (270 x 310 x 380 mm, circa 5 kg) la rendono adatta anche a cucine non particolarmente spaziose.

Offerta Amazon: -35% sul prezzo di listino

Su Amazon.it, Cecofry Bombastik 6000 Full è disponibile a 52,89 € contro un prezzo di listino di 81,99 €, con un risparmio di circa 29 euro pari a uno sconto del 35%. A titolo di confronto, su Unieuro e altri canali il prodotto si trova stabilmente a 54,99 €, il che rende la proposta Amazon già interessante anche solo per pochi euro in meno, ma con il prezzo attuale il divario si fa più significativo.

La spedizione è quella standard Amazon, con disponibilità verificabile direttamente sulla scheda prodotto. La garanzia legale di 24 mesi è applicabile come da normativa vigente.

Per non perdere offerte come questa in tempo reale, iscrivetevi al canale PrezziTech, dedicato alle migliori promozioni tech, e a ErroriBomba per intercettare errori di prezzo e sconti fuori mercato su qualsiasi categoria di prodotto.

Seleziona SmartDomotica.it come fonte preferita su Google