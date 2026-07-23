Chi viaggia spesso con Ryanair o Wizz Air sa quanto possa essere frustrante dover pagare per un bagaglio che dovrebbe essere gratuito. KONO 35x20x20 cm è la risposta pratica a questo problema: una borsa compatta, versatile e approvata dalle principali compagnie low-cost, che oggi su Amazon è disponibile a un prezzo che lascia poco spazio ai dubbi. Quasi il 50% in meno rispetto al prezzo di listino, per una borsa da viaggio che vale ogni centesimo.

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KONO 35x20x20: la borsa 3 in 1 che si adatta a ogni viaggio (e non solo)

Dimensioni 35x20x20 cm, peso di appena 0,3 kg e capacità di 14 litri: KONO 35x20x20 è progettata per chi vuole il massimo senza portarsi dietro peso inutile. Le misure non sono casuali: rientrano perfettamente nei limiti del bagaglio personale gratuito di Ryanair, utilizzabile come secondo bagaglio con priorità, ma sono compatibili anche con Wizz Air, EasyJet, Lufthansa, KLM, British Airways e molte altre compagnie internazionali.

Il punto di forza principale è il sistema di trasporto 3 in 1:

Due manici superiori con chiusura in velcro per il trasporto a mano

con chiusura in velcro per il trasporto a mano Tracolla regolabile per il trasporto a spalla

per il trasporto a spalla Custodia sul retro per agganciarla alla maniglia del trolley

Questo dettaglio, apparentemente semplice, fa una differenza enorme in aeroporto: la borsa si aggancia al carrello e non si porta a tracolla per tutta la durata del percorso tra check-in e gate.

L’organizzazione interna è pensata con criterio:

1 scomparto principale ampio per le necessità essenziali

ampio per le necessità essenziali 1 tasca in rete per cellulare e accessori

per cellulare e accessori 1 tasca frontale con cerniera per documenti di viaggio, carta d’imbarco e passaporto

La borsa è costruita in tessuto oxford di alta qualità con hardware color pistola, leggera ma robusta, resistente agli urti grazie al guscio morbido. Non si tratta solo di una borsa da viaggio: la versatilità d’uso la rende ideale anche come borsa da palestra, per sport come yoga, tennis, basket, campeggio ed escursionismo, oppure come borsa scolastica quotidiana. Disponibile in quattro colorazioni (Nero, Blu Navy, Grigio, Marrone), è pensata per un pubblico unisex. La garanzia di 1 anno copre tutti i difetti di fabbricazione con servizio di sostituzione.

Quasi metà prezzo su Amazon: ecco i numeri dell’offerta

Il prezzo originale di listino è 15,99€, ma oggi su Amazon.it la variante Grigio è disponibile a soli 8,31€, con uno sconto del 48% e un risparmio di circa 7,68€. La spedizione è gestita direttamente dalla logistica Amazon, con disponibilità immediata. Per una borsa con queste caratteristiche, questo è uno dei prezzi più competitivi attualmente sul mercato italiano. Le altre varianti cromatiche sono disponibili sulla stessa piattaforma, ma è consigliabile verificare il prezzo aggiornato prima dell’acquisto.

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