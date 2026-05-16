Mettere in sicurezza la propria abitazione con più telecamere spesso comporta una spesa non indifferente. Il kit Beans View 2K (3MP) D210 rompe questa regola, proponendo una coppia di videocamere di sorveglianza per interni ad un prezzo che diventa quasi impossibile da ignorare. Grazie a una promozione lampo su Amazon, questo pacchetto da due pezzi raggiunge il suo minimo storico, con uno sconto del 31% che porta il prezzo finale ad appena 28,38€. Si tratta di un’opportunità eccellente per chi desidera una copertura completa, ad esempio per monitorare stanze diverse o per tenere sotto controllo i propri animali domestici senza spendere una fortuna. Analizziamo nel dettaglio le caratteristiche di questo prodotto e i termini dell’offerta.

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Beans View D210: sicurezza 2K a 360 gradi

La Beans View 2K D210 non è la solita telecamera di sicurezza entry-level. Il suo punto di forza principale è la qualità video: il sensore da 3MP garantisce una risoluzione 2K, superiore al classico Full HD, permettendo di catturare dettagli più nitidi e chiari, fondamentali per il riconoscimento di volti o particolari importanti. La versatilità è un altro aspetto chiave. Grazie alla funzionalità Pan & Tilt motorizzata, ogni telecamera offre una copertura quasi totale dell’ambiente, con una rotazione orizzontale di 350° e un’inclinazione verticale di 70°, eliminando di fatto gli angoli ciechi. Questa caratteristica la rende perfetta per stanze ampie o per seguire i movimenti di animali domestici.

Le funzionalità smart arricchiscono ulteriormente il pacchetto. La telecamera è dotata di rilevamento umano intelligente, un sistema basato su IA che distingue le persone da altri movimenti, riducendo drasticamente i falsi allarmi. Una volta rilevata una persona, la funzione di tracciamento automatico la segue nei suoi spostamenti. Notevole, per questa fascia di prezzo, la presenza della visione notturna a colori, che offre immagini più dettagliate e riconoscibili anche in condizioni di scarsa illuminazione, a differenza del classico bianco e nero a infrarossi. La compatibilità con Amazon Alexa permette di integrare le telecamere nell’ecosistema smart home e di visualizzare il feed video su dispositivi come Echo Show con un semplice comando vocale. Le specifiche principali includono:

Risoluzione video : 2K (3 Megapixel)

: 2K (3 Megapixel) Copertura visiva : Panoramica a 360° (350° Pan, 70° Tilt)

: Panoramica a 360° (350° Pan, 70° Tilt) Visione notturna : A colori e a infrarossi

: A colori e a infrarossi Connettività : Wi-Fi 2.4GHz

: Wi-Fi 2.4GHz Funzioni smart : Rilevamento umano e tracciamento del movimento

: Rilevamento umano e tracciamento del movimento Compatibilità : Amazon Alexa

: Amazon Alexa Contenuto confezione: 2 telecamere Beans View D210

L’offerta su Amazon: un pacchetto da non perdere

Questa promozione rende il kit da due telecamere Beans View 2K D210 un vero affare. Il pacchetto è disponibile su Amazon a un prezzo scontato di 28,38€, contro un prezzo di listino di 40,99€. Lo sconto applicato è del 31%, che si traduce in un risparmio netto di 12,61€. A conti fatti, ogni singola telecamera 2K motorizzata viene a costare poco più di 14€, un prezzo estremamente competitivo.

L’offerta è disponibile per tutti gli clienti Amazon, senza necessità di abbonamento Prime per l’acquisto, anche se i membri Prime beneficeranno della spedizione rapida gratuita. È importante notare che, come per la maggior parte dei dispositivi di questa categoria, le telecamere richiedono una rete Wi-Fi a 2.4GHz per funzionare, quindi è bene verificare la compatibilità del proprio router. La promozione potrebbe essere a tempo limitato o fino a esaurimento scorte, pertanto chi fosse interessato dovrebbe approfittarne quanto prima.

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