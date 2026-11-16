Da oggi, 16 novembre, e fino al 30 novembre iRobot mette in promozione su iRobot.it e su Amazon l’intera gamma di robot aspirapolvere e lavapavimenti 2-in-1 Roomba: cinque famiglie di modelli con cui affidare la pulizia quotidiana dei pavimenti all’automazione, a prezzi che partono da 179,00 €.

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Quanto costano i Roomba in promozione

Le offerte restano valide per tutta la durata della campagna, sia sullo store di iRobot sia sul marketplace di Amazon. Il Roomba 115 Combo con AutoEmpty Dock costa 179,00 €, i Roomba Plus 415 Combo e 416 Combo con AutoWash Dock 279,00 €, i Plus 515 Combo e 516 Combo 349,00 €, i Plus 675 Combo e 676 Combo 549,00 €, mentre il Roomba Max 875 Combo con AutoWash Dock arriva a 799,00 €.

Lo sconto più interessante riguarda i Plus 515 Combo e 516 Combo: il prezzo di listino è di 479,00 €, quindi con l’offerta di Black Friday si risparmiano 130 €. Alle spalle delle promozioni c’è un’azienda che ha portato il primo Roomba sul mercato nel 2002 e ha superato i 50 milioni di robot venduti nel mondo; in Italia i suoi prodotti sono distribuiti da Nital.

I modelli per chi ha poco tempo e spazi ridotti

Si parte dal Roomba 115 Combo con AutoEmpty Dock, la soluzione più semplice: con una sola carica copre fino a 84 metri quadrati, aspira e lava nella stessa passata e usa la navigazione ClearView LiDAR per aggirare scarpe e ciotole degli animali domestici. Dove serve insiste di più, grazie a SmartScrub, e con le No Mop Zones evita di bagnare i tappeti; a giro finito, svuota da solo lo sporco nella base.

I Roomba Plus 415 Combo e 416 Combo con AutoWash Dock fanno un passo avanti in comodità. Le spazzole non si impigliano con capelli e peli, i doppi pad SmartScrub si occupano del lavaggio e il profilo ribassato permette di infilarsi sotto i mobili, mentre la stazione AutoWash si occupa dello svuotamento dei detriti e del lavaggio con asciugatura a caldo.

Per le superfici ampie ci sono i Roomba Plus 515 Combo e 516 Combo, che raggiungono 185 metri quadrati con una sola ricarica e dichiarano un’autonomia di 295 minuti, con un’aspirazione tre volte più potente e un corpo più sottile del 21%. I panni rotanti DualClean girano a 180 giri al minuto per affrontare lo sporco più ostinato, si alzano da soli quando incontrano un tappeto e vengono poi lavati a caldo e asciugati a 60 gradi nella base, così la manutenzione resta ridotta al minimo anche per tre mesi.

Lavaggio profondo e automazione spinta

Per le macchie più difficili i Roomba Plus 675 Combo e 676 Combo con AutoWash Dock lavorano in due fasi: prima un pretrattamento con SprayForce AI, poi la rimozione con il rullo PowerSpin e acqua calda a 60 gradi, arrivando anche su bordi e battiscopa. La spazzola multisuperficie integra un meccanismo che taglia i peli, mentre i sensori adattano la pulizia in tempo reale.

In cima alla proposta c’è il Roomba Max 875 Combo con AutoWash Dock, che porta il lavaggio a ultrasuoni con ThermaMist e abbina il rullo PowerSpin Max al sistema SealForce. La soluzione brevettata DriLift solleva il rullo per lasciare tappeti e moquette asciutti, PerfectEdge rifinisce pareti e angoli, e la navigazione ClearView Pro con riconoscimento degli ostacoli PrecisionVision, guidato dall’intelligenza artificiale, gestisce gli spostamenti in ogni ambiente. La manutenzione, fino a 90 giorni, spetta poi alla stazione AutoWash.

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