Da quando Instant Pot ha rivoluzionato il modo di cucinare in casa, il Duo Crisp + Hot Air Fryer è rimasto uno dei multicooker più ambiti da chi vuole fare tutto con un solo elettrodomestico. Adesso scende al prezzo più basso mai visto, con uno sconto che supera il 47% su Amazon: quasi la metà del prezzo originale per portarsi a casa 11 funzioni di cottura in un unico apparecchio da 5,7 litri. Un’occasione difficile da ignorare.

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Instant Pot Duo Crisp: 11 elettrodomestici in uno, nessun compromesso sulla croccantezza

Instant Pot Duo Crisp + Hot Air Fryer 11-in-1 è molto più di un semplice multicooker: è un vero e proprio hub culinario da 5,7 litri, pensato per famiglie di 4-6 persone, capace di sostituire fino a 11 apparecchi differenti grazie a due coperchi intercambiabili inclusi nella confezione.

Il cuore del sistema è proprio questo meccanismo a doppio coperchio: con il coperchio a pressione si accede a funzioni umide come Pressure Cook, Slow Cook, Sauté/Sear, Steam, Sous Vide e Keep Warm; passando al coperchio da friggitrice ad aria, si sblocca invece il lato croccante del dispositivo con le funzioni Air Fry, Grill, Roast, Bake e Dehydrate. Due mondi di cottura, un’unica pentola.

La tecnologia proprietaria EvenCrisp è la vera protagonista del comparto air fryer: promette la stessa croccantezza della frittura tradizionale utilizzando fino al 95% in meno di olio, con temperature che vanno da 41°C fino a 204°C per la funzione ad aria calda. Un risultato che molte friggitrici dedicate faticano a replicare con altrettanta consistenza.

Sul fronte della cottura a pressione, i tempi si riducono fino al 70% rispetto ai metodi tradizionali, grazie a 11 programmi Smart one-touch personalizzabili. La pentola interna in acciaio inossidabile 18/8 con fondo tri-ply è compatibile sia con il piano cottura che con il forno, ed è lavabile in lavastoviglie.

Le principali specifiche tecniche in sintesi:

Capacità: 5,7 litri (versione europea 220-240V)

5,7 litri (versione europea 220-240V) Funzioni: 11-in-1 (Pressure Cook, Slow Cook, Sauté/Sear, Steam, Sous Vide, Air Fry, Grill, Roast, Bake, Dehydrate, Keep Warm)

11-in-1 (Pressure Cook, Slow Cook, Sauté/Sear, Steam, Sous Vide, Air Fry, Grill, Roast, Bake, Dehydrate, Keep Warm) EvenCrisp Technology: frittura croccante con -95% di olio

frittura croccante con -95% di olio Pentola interna: acciaio inossidabile 18/8, fondo tri-ply, lavabile in lavastoviglie

acciaio inossidabile 18/8, fondo tri-ply, lavabile in lavastoviglie Sicurezza: oltre 10 meccanismi integrati (Overheat Protection, Safety Lock)

oltre 10 meccanismi integrati (Overheat Protection, Safety Lock) Accessori inclusi: cestello air fryer, vassoio grigliare/disidratare, griglia a vapore, tappetino protettivo

cestello air fryer, vassoio grigliare/disidratare, griglia a vapore, tappetino protettivo App gratuita: oltre 1.900 ricette disponibili su iOS e Android

Meno della metà del prezzo: ecco i numeri dell’offerta su Amazon

Instant Pot Duo Crisp + Hot Air Fryer 11-in-1 5.7L ha raggiunto su Amazon un prezzo che definire interessante sarebbe un eufemismo: 149,99€ contro un prezzo originale di 283,08€, con un risparmio netto di oltre 133€ e uno sconto del 47%. È il prezzo più basso registrato per questo prodotto, e il crollo rispetto al listino è davvero significativo.

L’offerta è disponibile direttamente su Amazon.it con spedizione Prime, il che significa consegna rapida e reso senza complicazioni. La disponibilità a questo prezzo non è garantita a lungo, considerando che si tratta di un minimo storico su un prodotto con una community di utenti molto attiva.

Vale la pena ricordarlo: la garanzia copre 1 anno dalla data di acquisto, valida esclusivamente per i rivenditori autorizzati Instant Pot Brands, di cui Amazon fa parte.

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