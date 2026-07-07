Uno spioncino che in realtà non è uno spioncino: Imou VD1 risolve uno dei problemi più sottovalutati della sicurezza domestica con risoluzione 5MP 3K, schermo a colori da 4,3 pollici e batteria da 4800 mAh capace di durare fino a 5 mesi. Su Amazon è disponibile con uno sconto del 40% rispetto al prezzo di listino, un taglio che porta il dispositivo a una cifra decisamente interessante per le funzionalità offerte.



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Imou VD1: qualità da sorveglianza professionale nello spessore di uno spioncino

Chi pensa che uno spioncino digitale sia semplicemente una telecamerina con uno schermino si ricrederà subito guardando le specifiche di Imou VD1. Il sensore 1/3″ Progressive CMOS da 5 megapixel con risoluzione 2880×1620 (3K QHD) cattura i dettagli del volto con una nitidezza che molte videocamere di sorveglianza tradizionali non raggiungono. L’obiettivo da 2,3 mm garantisce un campo visivo diagonale di 149°, coprendo praticamente dal pavimento al soffitto dell’ingresso senza angoli ciechi.

Lo schermo interno da 4,3 pollici a colori è uno dei punti di forza pratici del dispositivo: permette di vedere immediatamente chi bussa senza dover sbloccare lo smartphone, controllare l’app o aspettare notifiche. Semplice, immediato, efficace.

Sul fronte della connettività, Imou VD1 supporta Wi-Fi dual band 2,4/5 GHz (802.11b/g/n), che garantisce una connessione stabile e una configurazione rapida tramite l’app Imou Life disponibile per iOS e Android. È anche compatibile con Amazon Alexa per il controllo vocale.

Tra le funzionalità più interessanti spicca la modalità AOV (Always-on Video): la telecamera cattura un’immagine ogni 2 secondi in standby e passa immediatamente alla registrazione continua non appena rileva una presenza umana, grazie al Human Detection e al Loitering Detection. Questo sistema bilancia in modo intelligente il consumo energetico e l’utilizzo dello storage, riducendo drasticamente le notifiche inutili.

Le specifiche principali in sintesi:

Sensore: 1/3″ CMOS 5MP, risoluzione 2880×1620

1/3″ CMOS 5MP, risoluzione 2880×1620 Campo visivo: 149° diagonale, 125° orizzontale

149° diagonale, 125° orizzontale Schermo: 4,3 pollici a colori (non touch)

4,3 pollici a colori (non touch) Batteria: 4800 mAh, fino a 5 mesi in modalità standard

4800 mAh, fino a 5 mesi in modalità standard Wi-Fi: dual band 2,4/5 GHz

dual band 2,4/5 GHz Storage: MicroSD fino a 512 GB (non inclusa)

MicroSD fino a 512 GB (non inclusa) Privacy masking: fino a 4 zone configurabili

fino a 4 zone configurabili Compatibilità porte: spessore 35-102 mm, foro 14-26 mm

spessore 35-102 mm, foro 14-26 mm Certificazioni: CE

Da non sottovalutare anche la cura per la privacy: è possibile configurare fino a 4 zone di mascheratura per escludere dalla registrazione aree che non si desidera monitorare. Nella confezione sono inclusi anelli colorati intercambiabili per personalizzare l’estetica e adattarla al design della porta.

40% di sconto su Amazon: i numeri dell’offerta

Imou VD1 è disponibile su Amazon.it, venduto da Imou Direct e spedito da Amazon Fulfillment, a 59,99€ rispetto al prezzo di listino di 99,99€, per un risparmio diretto di 40 euro. Lo sconto applicato è del 40%.

Confrontando con gli altri rivenditori italiani, Unieuro propone lo stesso prodotto a 69,99€ e altri store si attestano tra i 60 e i 75€: il prezzo attuale su Amazon risulta il più competitivo tra quelli rilevati, e rappresenta un buon valore considerando le funzionalità offerte. Le scorte segnalate sono limitate, quindi vale la pena non rimandare troppo.

La MicroSD non è inclusa nella confezione, quindi va considerato un acquisto aggiuntivo per sfruttare la registrazione locale fino a 512 GB.



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