Cercare una telecamera di sorveglianza per interni che offra una qualità video superiore al Full HD senza superare la soglia psicologica dei 20€ è un’impresa complessa. Imou 3MP Telecamera Wi-Fi Interno rompe questa regola, presentandosi come una soluzione di sicurezza domestica estremamente competitiva. Grazie a una promozione lampo, questo dispositivo, che unisce risoluzione 2K, tracciamento del movimento e rilevamento umano, diventa un vero e proprio affare. Su Amazon scende infatti a soli 18,99€, un’occasione notevole per chi cerca tranquillità e controllo senza investire una fortuna. Analizziamo nel dettaglio le caratteristiche che la rendono un best-buy a questo prezzo.

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Imou 3MP Wi-Fi: sorveglianza 2K con intelligenza artificiale

Il punto di forza della Imou 3MP Telecamera Wi-Fi Interno è senza dubbio il suo sensore CMOS da 3 megapixel, capace di registrare video con una risoluzione 2K (2304 x 1296 pixel). Questa qualità permette di ottenere immagini nitide e dettagliate, superiori allo standard Full HD, consentendo di distinguere volti e particolari anche effettuando uno zoom digitale. Ma le prestazioni non si fermano alla risoluzione. La telecamera integra funzionalità intelligenti che la rendono un guardiano proattivo. Il rilevamento umano basato su IA è in grado di distinguere la presenza di una persona da altri movimenti, come quelli di un animale domestico, riducendo drasticamente i falsi allarmi.

Una volta identificato un soggetto, entra in gioco il tracciamento automatico del movimento, che permette all’obiettivo di seguire la persona all’interno del suo campo visivo. Per una sicurezza attiva, sono presenti anche una sirena e un faretto integrati, attivabili da remoto per scoraggiare eventuali intrusi. Completano la dotazione tecnica:

Visione notturna a infrarossi per una visibilità chiara anche in condizioni di buio totale.

per una visibilità chiara anche in condizioni di buio totale. Audio bidirezionale grazie a microfono e altoparlante integrati, per comunicare con chi si trova nell’ambiente monitorato.

grazie a microfono e altoparlante integrati, per comunicare con chi si trova nell’ambiente monitorato. Archiviazione flessibile su scheda microSD fino a 512 GB (non inclusa) o tramite il servizio cloud di Imou (a pagamento).

su scheda microSD fino a 512 GB (non inclusa) o tramite il servizio cloud di Imou (a pagamento). Connettività Wi-Fi a 2,4 GHz per una facile installazione senza fili.

per una facile installazione senza fili. Gestione completa tramite l’app Imou Life, disponibile per smartphone, che consente di visualizzare lo streaming live, ricevere notifiche e controllare tutte le funzioni da remoto.

L’offerta su Amazon: sconto e dettagli

La Imou 3MP Telecamera Wi-Fi Interno è attualmente disponibile su Amazon a un prezzo promozionale di 18,99€. Considerando che il prezzo di listino precedente era di 29,99€, l’offerta garantisce uno sconto netto del 37%, con un risparmio immediato di 11€. Si tratta di un’opportunità eccellente per acquistare un dispositivo con specifiche tecniche avanzate a un costo normalmente associato a modelli di base con risoluzione inferiore.

L’offerta è gestita dal venditore Imou Direct attraverso la piattaforma Amazon, garantendo affidabilità e accesso alle politiche di reso del marketplace. Non sono necessari coupon o codici sconto; il prezzo è già applicato direttamente sulla pagina del prodotto. È importante sottolineare che promozioni di questo tipo sono spesso limitate nel tempo o soggette alla disponibilità delle scorte. Pertanto, per chi fosse interessato, si consiglia di approfittarne tempestivamente.

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