Sconto del 37% sul primo robot AquaRoll al mondo: DREAME Aqua10 Ultra Roller Complete tocca un prezzo che non si era mai visto prima su Amazon. Chi aspettava il momento giusto per portarsi a casa uno dei robot aspirapolvere più avanzati del mercato ha finalmente trovato la risposta giusta. 30.000 Pa di aspirazione, rullo autopulente a 100°C e autonomia fino a 100 giorni senza intervento umano: i dettagli parlano da soli.

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DREAME Aqua10 Ultra Roller Complete: il primo robot AquaRoll che lava con acqua sempre fresca

DREAME Aqua10 Ultra Roller Complete non è semplicemente un robot aspirapolvere evoluto: è il primo robot AquaRoll al mondo, una distinzione tecnica che si traduce in risultati concreti sul pavimento. Il sistema AquaRoll sciacqua continuamente il rullo con acqua pulita durante il lavaggio, eliminando il problema dei robot tradizionali che trascinano lo stesso sporco da una stanza all’altra. Il contatto con il pavimento è sempre igienico, sempre fresco.

La potenza di aspirazione arriva a 30.000 Pa grazie all’architettura Vormax, che ottimizza il flusso d’aria e mantiene le prestazioni costanti anche quando il contenitore si avvicina alla capacità massima. La spazzola principale HyperStream DuoBrush riduce drasticamente gli ingarbugliamenti di capelli e peli di animali, rendendolo la scelta ideale per chi condivide casa con i propri amici a quattro zampe.

Il sistema di autopulizia ThermoHub porta il rullo mop a 100°C per una sanificazione profonda, con asciugatura a 70°C tramite aria calda che fa ruotare il rullo evitando ristagni di umidità. Anche il sacco della polvere può essere asciugato a 50°C per scongiurare odori sgradevoli.

Ecco le specifiche tecniche principali in sintesi:

Aspirazione: 30.000 Pa con architettura Vormax

30.000 Pa con architettura Vormax Batteria: 6.400 mAh, autonomia fino a 175 minuti

6.400 mAh, autonomia fino a Stazione PowerDock: fino a 100 giorni di autonomia senza svuotamento manuale

fino a di autonomia senza svuotamento manuale Serbatoio acqua pulita: 4,0 litri | Acqua sporca: 3,5 litri

4,0 litri | 3,5 litri Sistema FlexRise: supera ostacoli fino a 8 cm

supera ostacoli fino a Protezione tappeti AutoSeal: solleva il rullo automaticamente e aumenta l’aspirazione

solleva il rullo automaticamente e aumenta l’aspirazione Navigazione LDS + AI 3D Vision: riconosce oltre 240 oggetti

riconosce oltre Telecamera integrata: sorveglianza remota con crittografia via app

sorveglianza remota con crittografia via app Controllo vocale: compatibile con Alexa e Google Assistant

La navigazione intelligente crea mappe dettagliate in tempo reale, individua vuoti come soglie e scale, e il sensore AI riconosce e schiva più di 240 tipologie di oggetti. La torre radar si abbassa fino a 9,8 cm per passare sotto i mobili senza interruzioni. Presente anche una telecamera frontale che trasforma il robot in un sistema di sorveglianza mobile, gestibile direttamente dall’app Dreame Home.

-37% su Amazon: prezzo ai minimi storici per il DREAME Aqua10 Ultra Roller Complete

Qui si fa sul serio. DREAME Aqua10 Ultra Roller Complete è disponibile su Amazon.it a 749€, rispetto al prezzo di listino di 1.199€: si tratta di un risparmio di 450€, ovvero uno sconto del 37% che porta il prodotto al prezzo più basso mai registrato. La spedizione è gratuita. Chi monitora questo segmento sa bene che un robot di questa categoria, con stazione autopulente ThermoHub a 100°C e tecnologia AquaRoll esclusiva, difficilmente scende sotto i 900€ in condizioni normali.

La confezione è completa di tutto: stazione base PowerDock, serbatoio automatico per soluzione detergente, sacchetti raccogli-polvere, filtri, rullo mop di ricambio, spazzole laterali, spazzola principale HyperStream DuoBrush, soluzione detergente da 1 litro e soluzione anti-odori per animali. Nulla da acquistare separatamente per iniziare subito.

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