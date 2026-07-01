Quanto vale davvero un robot che non si ferma davanti a nulla? DREAME Aqua10 Ultra Track Complete sta facendo parlare di sé da quando è arrivato sul mercato, ma adesso lo fa anche per un’altra ragione: uno sconto di 300€ rispetto al prezzo di listino su Amazon. Per un prodotto flagship che porta con sé un primato mondiale, è un’occasione che merita attenzione. Analizziamo tutto nel dettaglio.

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DREAME Aqua10 Ultra Track Complete: il robot che ridefinisce il concetto di pulizia completa

Partiamo dal dato che nessun concorrente può vantare: DREAME Aqua10 Ultra Track Complete è il primo robot al mondo capace di superare ostacoli fino a 6 cm grazie al sistema a gambe robotiche retraibili EasyLeap. Soglie alte, guide delle porte, tappeti spessi: niente di tutto questo rappresenta più un limite. Il telaio a tre ruote si solleva, le gambe entrano in azione e il robot prosegue senza interruzioni.

Ma la vera rivoluzione è nel sistema di lavaggio AquaTrack. A differenza dei robot tradizionali che rilavano con la stessa acqua sporca, Aqua10 Ultra Track Complete utilizza un circuito separato che eroga costantemente acqua calda a 45°C e raccoglie immediatamente quella usata. Il mocio su cingoli rotanti è dotato di 24 ugelli e un raschietto integrato che autopulisce il rullo in tempo reale: lo sporco non viene mai trascinato, ma rimosso attivamente ad ogni passaggio.

Le specifiche tecniche principali includono:

Aspirazione Vormax da 30.000 Pa , tra le più potenti della categoria

, tra le più potenti della categoria Doppia spazzola HyperStream DuoBrush antigroviglio (0 grovigli garantiti, ideale per chi ha animali domestici)

(0 grovigli garantiti, ideale per chi ha animali domestici) Telecamere IA dual HD con visione 3D per il riconoscimento di oltre 240 tipologie di oggetti

con visione 3D per il riconoscimento di Identificazione ostacoli fino a 6 metri di distanza e oggetti piccoli come cavi e penne

e oggetti piccoli come cavi e penne Stazione PowerDock con autopulizia del mocio a 100°C e autonomia di svuotamento fino a 100 giorni

con autopulizia del mocio a e autonomia di svuotamento fino a Compatibilità con Alexa , Google Assistant e app Dreame Home (iOS e Android)

, e app (iOS e Android) Design compatto: 35 cm di diametro, 97,5 mm di altezza, 5,5 kg di peso

La stazione base merita una menzione a parte: ricarica automaticamente l’acqua e il detergente per pavimenti, asciuga i panni mocio e gestisce lo smaltimento della polvere in autonomia. Il risultato è un’esperienza genuinamente hands-free che poche soluzioni sul mercato possono offrire davvero.

Trecento euro in meno: i dettagli dell’offerta su Amazon

Il prezzo di listino ufficiale di DREAME Aqua10 Ultra Track Complete è 1.199€. Su Amazon.it è attualmente disponibile a 899€, con un risparmio netto di 300€ che corrisponde a uno sconto del 25%.

Per un prodotto flagship di questo livello, con tecnologie esclusive e un primato mondiale certificato, si tratta di un prezzo decisamente più accessibile rispetto all’uscita. La disponibilità è immediata su Amazon, con le garanzie tipiche del marketplace (spedizione Prime, reso facilitato). Chi ha valutato questo robot nelle scorse settimane a prezzo pieno, adesso ha una finestra concreta per rivalutare l’acquisto.

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