Quanto vale davvero un robot che non si ferma davanti a nulla? DREAME Aqua10 Ultra Track Complete sta facendo parlare di sé da quando è arrivato sul mercato, ma adesso lo fa anche per un’altra ragione: uno sconto di 300€ rispetto al prezzo di listino su Amazon. Per un prodotto flagship che porta con sé un primato mondiale, è un’occasione che merita attenzione. Analizziamo tutto nel dettaglio.


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DREAME Aqua10 Ultra Track Complete: il robot che ridefinisce il concetto di pulizia completa

Partiamo dal dato che nessun concorrente può vantare: DREAME Aqua10 Ultra Track Complete è il primo robot al mondo capace di superare ostacoli fino a 6 cm grazie al sistema a gambe robotiche retraibili EasyLeap. Soglie alte, guide delle porte, tappeti spessi: niente di tutto questo rappresenta più un limite. Il telaio a tre ruote si solleva, le gambe entrano in azione e il robot prosegue senza interruzioni.

Ma la vera rivoluzione è nel sistema di lavaggio AquaTrack. A differenza dei robot tradizionali che rilavano con la stessa acqua sporca, Aqua10 Ultra Track Complete utilizza un circuito separato che eroga costantemente acqua calda a 45°C e raccoglie immediatamente quella usata. Il mocio su cingoli rotanti è dotato di 24 ugelli e un raschietto integrato che autopulisce il rullo in tempo reale: lo sporco non viene mai trascinato, ma rimosso attivamente ad ogni passaggio.

Le specifiche tecniche principali includono:

  • Aspirazione Vormax da 30.000 Pa, tra le più potenti della categoria
  • Doppia spazzola HyperStream DuoBrush antigroviglio (0 grovigli garantiti, ideale per chi ha animali domestici)
  • Telecamere IA dual HD con visione 3D per il riconoscimento di oltre 240 tipologie di oggetti
  • Identificazione ostacoli fino a 6 metri di distanza e oggetti piccoli come cavi e penne
  • Stazione PowerDock con autopulizia del mocio a 100°C e autonomia di svuotamento fino a 100 giorni
  • Compatibilità con Alexa, Google Assistant e app Dreame Home (iOS e Android)
  • Design compatto: 35 cm di diametro, 97,5 mm di altezza, 5,5 kg di peso

La stazione base merita una menzione a parte: ricarica automaticamente l’acqua e il detergente per pavimenti, asciuga i panni mocio e gestisce lo smaltimento della polvere in autonomia. Il risultato è un’esperienza genuinamente hands-free che poche soluzioni sul mercato possono offrire davvero.

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Il prezzo di listino ufficiale di DREAME Aqua10 Ultra Track Complete è 1.199€. Su Amazon.it è attualmente disponibile a 899€, con un risparmio netto di 300€ che corrisponde a uno sconto del 25%.

Per un prodotto flagship di questo livello, con tecnologie esclusive e un primato mondiale certificato, si tratta di un prezzo decisamente più accessibile rispetto all’uscita. La disponibilità è immediata su Amazon, con le garanzie tipiche del marketplace (spedizione Prime, reso facilitato). Chi ha valutato questo robot nelle scorse settimane a prezzo pieno, adesso ha una finestra concreta per rivalutare l’acquisto.

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