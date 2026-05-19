IKEA continua la sua corsa verso la piena compatibilità con Matter e questa volta tocca al sensore porta/finestra MYGGBETT, che riceve il firmware versione 1.1.4 aggiornando così lo standard dal precedente 1.0.9. Si tratta del secondo aggiornamento in pochi giorni, dopo che anche il sensore di qualità dell’aria BILRESA aveva ricevuto il medesimo trattamento con il firmware 1.9.15.

Il MYGGBETT è progettato per monitorare lo stato di apertura o chiusura di porte e finestre, trasmettendo le variazioni al sistema di controllo della casa intelligente. Con il passaggio a Matter 1.4, il dispositivo beneficia in modo particolare delle ottimizzazioni introdotte per i cosiddetti Long-Sleepy Devices, ovvero quei sensori che rimangono in uno stato di sospensione prolungata per preservare l’energia. Questo si traduce in una gestione più efficiente della trasmissione dati senza fili, con un impatto diretto sulla durata della batteria AAA che, nel normale utilizzo quotidiano, dovrebbe risultare sensibilmente più lunga.

Un’altra novità rilevante riguarda il supporto migliorato per gli ambienti multi-admin: il sensore segnala ora i cambiamenti di stato in modo più stabile a tutti i nodi di rete collegati, rendendo più fluido il funzionamento parallelo su piattaforme diverse come Apple Home e Google Home. Alcuni utenti hanno segnalato inoltre che, dopo l’installazione dell’aggiornamento, il numero di serie del dispositivo viene ora visualizzato correttamente nei dettagli del sensore un piccolo dettaglio, ma indicativo di una maggiore cura nella conformità alle specifiche Matter. MYGGBETT è disponibile nei negozi e sul sito IKEA.

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Come ricevere l’aggiornamento e cosa sapere sulla compatibilità

L’aggiornamento dovrebbe essere proposto automaticamente, e qui vale la pena fare una precisazione rispetto a quanto indicato da alcune fonti: non è strettamente necessario disporre del gateway DIRIGERA di IKEA. Gli aggiornamenti risultano disponibili anche tramite Apple Home e Home Assistant, sebbene alcune segnalazioni indichino che su quest’ultima piattaforma la notifica arrivi talvolta in anticipo rispetto ad Apple Home. Se l’aggiornamento non comparisse, un semplice riavvio dell’hub principale dovrebbe risolvere la situazione.

Vale la pena ricordare che le Trådfri Bridge tradizionali non supportano la funzione di Matter Bridge, quindi chi utilizza ancora il vecchio gateway non potrà sfruttare le nuove funzionalità legate a Matter. Il DIRIGERA, in quanto Matter Controller certificato, resta invece la soluzione più completa: gestisce prodotti di altri produttori e garantisce la compatibilità con le piattaforme Matter anche ai dispositivi IKEA che non supportano nativamente lo standard.

Tutto questo si inserisce in una strategia più ampia del colosso svedese, che ha recentemente lanciato 21 nuovi prodotti smart home tutti progettati attorno a Matter. L’obiettivo dichiarato è rendere la tecnologia per la casa intelligente più accessibile e adattata alle esigenze reali, puntando su un ecosistema aperto e interoperabile piuttosto che su soluzioni proprietarie chiuse.

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