IFA 2024: LG Electronics rivoluziona la pulizia domestica con nuovi dispositivi IFA 2024: LG Electronics rivoluziona la pulizia domestica con nuovi dispositivi Maurizio

Alla fiera di elettronica IFA 2024 (6-10 settembre, Berlino), LG Electronics presenterà due innovativi dispositivi per la pulizia domestica: l’LG CordZero All-in-One Tower Combi e un rinnovato robot aspirapolvere e lavapavimenti.

LG CordZero All-in-One Tower Combi

LG CordZero™ All-in-One Tower Combi combina la praticità della scopa elettrica CordZero A9X con l’efficienza del robot aspirapolvere e lavapavimenti CordZero R5 in una sola utilissima stazione di ricarica. Questa stazione di ricarica unificata ha reso possibile lo svuotamento automatico dei contenitori raccogli polvere sia della scopa elettrica che del robot grazie all’inventiva funzione svuotamento dual auto. La polvere raccolta va a finire all’interno di un sacchetto dotato di LED UVC, contribuendo alla prevenzione del proliferare di batteri. Grazie al design compatto che occupa uno spazio minimo, la stazione di ricarica consente di tenere in ordine gli accessori di CordZero e ricaricare entrambi gli aspirapolvere simultaneamente.

Dettagli sulla scopa elettrica e sul robot CordZero

La scopa elettrica CordZero A9X, provvista del motore LG Smart Inverter, garantisce performance elevate e affidabili. La potente aspirazione generata raccoglie facilmente sporco, polvere e altri residui, mentre la tecnologia KOMPRESSOR™ è capace di comprimere lo sporco, aumentando la capacità del contenitore raccoglipolvere e riducendo la frequenza di svuotamento. L’accessorio Spray Mop permette di aspirare e lavare i pavimenti in un solo passaggio. Il robot aspirapolvere LG CordZero R5, equipaggiato con un panno lavapavimenti, può aspirare e lavare allo stesso tempo. Il serbatoio dell’acqua integrato mantiene il panno umido e un sensore LiDAR a 360 gradi le permette di superare mobili e scale, evitando spiacevoli urti o cadute.

Nuovo robot aspirapolvere e lavapavimenti all-in-one

Ulteriore novità per la pulizia che verrà presentata a IFA sarà il nuovo robot aspirapolvere e lavapavimenti all-in-one. Come LG CordZero R5, è dotato di un serbatoio per l’acqua che mantiene sempre umido il panno e gli permette di pulire i pavimenti in maniera efficiente. Allorché viene agganciato alla stazione di ricarica, il nuovo robot intraprende un’azione di automanutenzione: la stazione di ricarica eroga acqua e detergente per pulire il panno e lo asciuga con aria calda subito dopo la pulizia, evitando la formazione di cattivi odori sia sul panno che nel contenitore dell’acqua. Questo processo comporta una riduzione di circa il 30% della formazione di composti maleodoranti.

Il sensore LiDAR consente al robot movimenti precisi mentre la fotocamera frontale e i vari sensori permettono di riconoscere fino a 96 oggetti. Il motore, con una potenza di aspirazione fino a 10.000 pascal (Pa), e la scopa rotante, ruotando a 180 giri al minuto (rpm), garantiscono una pulizia accurata. L’aspirapolvere intelligente rileva anche tappeti, aumentando di fatto la potenza di aspirazione e sollevando il panno per pulire più efficacemente.

