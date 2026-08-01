Chi ha detto che gli strumenti da lavoro non possono avere anche un buon design? HOTO Metro Laser 30m ha vinto il Red Dot Award per l’estetica, ma è soprattutto la sua scheda tecnica a renderlo interessante: precisione millimetrica, portata fino a 30 metri e connettività Bluetooth in un corpo compatto quanto un telecomando. In questo momento su Amazon è disponibile con uno sconto del 30% rispetto al prezzo di listino, un’occasione che vale la pena esaminare da vicino.



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HOTO Metro Laser 30m: tanta tecnologia in un formato tascabile

Difficile credere che un dispositivo così compatto possa nascondere tutto quello che offre HOTO Metro Laser 30m. Il corpo in policarbonato antiurto con certificazione IP54 (antipolvere e resistente agli schizzi d’acqua) ospita un laser di Classe II sicuro per l’uso umano, capace di restituire una misurazione in soli 0,2 secondi con una precisione di ±2 mm su distanze che vanno da 0,05 a 30 metri.

Sul frontale campeggia un display OLED a basso consumo, leggibile anche in penombra, mentre sul retro un singolo pulsante gestisce l’intero funzionamento: semplicità portata all’estremo. L’anello in gomma giallo brevettato non è solo un elemento estetico riconoscibile, ma garantisce una presa sicura e la possibilità di agganciare il dispositivo a un laccio da portare alla cintura.

Le modalità di misurazione disponibili sono sei:

Distanza singola

Area

Volume

Pitagora

Misurazione continua

Min/Max

La connettività Bluetooth con l’app Mi Home / Xiaomi Mijia apre a funzionalità sorprendenti per uno strumento di questa fascia: è possibile annotare misurazioni su foto scattate dallo smartphone, consultare lo storico delle rilevazioni e persino disegnare planimetrie 2D abbinando le misure alle pareti rilevate. Una funzione che lo rende utile non solo a chi fa bricolage, ma anche ad agenti immobiliari, architetti e tecnici.

La batteria agli ioni di litio ricaricabile tramite USB-C arriva fino a 5.000 misurazioni per ciclo di carica, con il cavo già incluso nella confezione. Niente pile, niente sorprese.

Sconto del 30% su Amazon: ecco i numeri dell’offerta

Il prezzo di listino ufficiale di HOTO Metro Laser è 39,99€. In questo momento su Amazon.it (ASIN: B0B8N12LXB) è disponibile a 27,99€, con uno sconto del 30% che porta a un risparmio netto di 12€. Non si tratta del primo ribasso su questo prodotto, che tende a oscillare tra i 27 e i 30 euro nelle fasi promozionali, ma è comunque un prezzo interessante rispetto alla fascia standard. Chi lo stava monitorando da un po’ troverà il momento attuale abbastanza favorevole per procedere.

La disponibilità è su Amazon.it con spedizione e gestione tipiche della piattaforma. In confezione: misuratore laser, cavo USB-C e manuale di istruzioni.



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