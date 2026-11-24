La versione 10.2.0 dell’app Homey è arrivata nell’App Store tedesco il 23 novembre. Porta il supporto ufficiale al primo iPhone pieghevole di Apple e una serie di correzioni per dashboard e automazioni.

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Il debutto sul primo iPhone pieghevole di Apple

Apple ha presentato l’iPhone Duo il 9 settembre e ha fissato per il 23 ottobre l’avvio delle vendite in Germania. A dispositivo aperto il display interno misura 7,6 pollici, mentre all’esterno ce n’è un secondo da 5,4 pollici. L’aggiornamento di Homey esce dunque a un mese esatto dal debutto commerciale.

Homey non spiega cosa cambi di preciso sul pieghevole di Apple. Il secondo intervento riguarda le viste Home e Dispositivi, che secondo l’azienda reagiscono meglio ai cambi di dimensione della finestra, per esempio in modalità Split View, secondo Apple due app possono girare affiancate.

Il 29 ottobre un utente aveva segnalato nel forum ufficiale di Homey che l’app compariva sul display interno soltanto come una piccola finestra. Il giorno dopo è arrivata la promessa che un aggiornamento con il supporto all’iPhone Duo era in lavorazione, anche se gli sviluppatori avevano avuto poco tempo per prepararsi prima dell’arrivo sul mercato. Non abbiamo ancora provato la nuova versione su un iPhone Duo, quindi non possiamo dire se ora riempia del tutto il display interno.

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Cosa cambia in dashboard, widget e Flow

Il resto delle novità è fatto di correzioni. Nelle dashboard la visualizzazione delle colonne funziona di nuovo, così come lo spostamento dei widget. Risolto anche un problema nel salvataggio dei Flow, il nome che Homey dà alle automazioni. L’ultima correzione riguarda l’impostazione delle lampade nascoste nei widget di zona, quelli dedicati a una stanza o a un’area. Questa versione non introduce nessuna nuova funzione.

Android e costi dell’app

Homey tiene un unico changelog per iOS e Android, ma resta aperto quale delle correzioni introdotte con la 10.2.0 sia presente anche nella versione Android e se questa sia già disponibile su Google Play. L’app è comunque gratuita: con Homey Cloud si comandano fino a cinque dispositivi senza pagare nulla, mentre per Matter e Thread serve un Homey Pro.

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