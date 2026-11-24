Chi ha in casa elettrodomestici Bosch, Siemens o Neff può gestirli in Home Assistant senza passare dai server del produttore, grazie a Home Connect Direct, un’integrazione nata nella comunità e arrivata il 20 novembre alla versione 1.13.2.

Seleziona SmartDomotica.it come fonte preferita su Google

Come funziona e cosa serve per installarla

Secondo la sua documentazione, l’integrazione ufficiale di Home Assistant per Home Connect passa dalla interfaccia cloud del produttore. Home Connect Direct segue un’altra strada: è un’estensione della comunità, non fa parte della dotazione standard del software e, secondo chi l’ha sviluppata, smette di dipendere dalla nuvola a configurazione completata. Non l’abbiamo ancora provata di persona, quindi le indicazioni che seguono arrivano da chi la sviluppa.

Un account Home Connect serve comunque. La procedura vi porta una volta alla pagina di accesso di Home Connect, perché il profilo del dispositivo arriva da lì; nella centrale, dopo, resta soltanto quel profilo. Di conseguenza sparisce anche il programma aggiuntivo da installare sul computer per scaricare i profili, che con l’integrazione ufficiale è invece necessario.

L’ultimo passaggio spiazza un po’: dopo l’autorizzazione il browser resta fermo e non apre nessuna pagina successiva, e secondo lo sviluppatore non si tratta di un errore. Nel modulo dentro Home Assistant va incollato l’indirizzo completo che compare nella barra degli indirizzi; solo dopo appare l’elenco dei vostri apparecchi. Se la ricerca sulla rete non dà risultati, si può provare con l’indirizzo IP del dispositivo, da recuperare nella lista dei collegamenti del router.

Sul piano tecnico serve una centrale Home Assistant attiva, in grado di raggiungere gli elettrodomestici sulla rete domestica. Da Home Assistant 2026.11 il progetto si aggiunge dalle impostazioni, passando dal Marketplace con un link, e per il primo scaricamento occorre collegare un account GitHub. Al 24 novembre la versione corrente è Home Assistant Core 2026.11.3, con le sue correzioni. Su release più datate si installa tramite HACS, lo store della comunità, e la procedura si chiude con un riavvio della centrale.

Quali elettrodomestici sono supportati

La pagina del progetto elenca otto categorie di apparecchi gestite: lavastoviglie, piani cottura, forni e cappe aspiranti, poi lavatrici, frigoriferi e congelatori, macchine da caffè e asciugatrici. In una versione precedente dell’elenco le ultime due comparivano ancora come in prova. Oltre a Bosch, Siemens e Neff la descrizione cita Thermador e altre marche con Home Connect.

Quanto bene giri il vostro modello dipende però dall’apparecchio. Come banco di prova lo sviluppatore usa quattro elettrodomestici Siemens di casa sua (lavastoviglie, piano cottura, forno e cappa); a ottobre si è aggiunta, per una beta, una macchina da caffè Siemens EQ700 integral. Si legge nella descrizione del progetto che la sola categoria non basta a fare previsioni, perché due forni o due lavatrici possono comportarsi in modo molto diverso. Per segnalare un problema servono quindi log di debug, file di diagnostica e numero di modello.

Le novità delle ultime versioni

Le note di versione del 20 novembre portano soprattutto nuovi comandi. I forni guadagnano la scelta del livello di vapore, un interruttore per il getto di vapore e il blocco bambini; per i piani cottura arrivano un interruttore del blocco bambini e un sensore per il livello di ventilazione. L’integrazione, in più, ritenta di stabilire la connessione dopo un timeout.

Dal 22 novembre è disponibile la prerelease 1.13.5b1, che secondo le note cambia soltanto il dominio, ora homeconnect_direct al posto di homeconnect_ws. È il nome interno con cui Home Assistant gestisce l’integrazione, che il progetto porta così da fine ottobre, dalla 1.13.0. Non è ancora chiaro cosa comporti il cambio per le entità e le automazioni già esistenti, quindi per l’uso quotidiano conviene restare sulla 1.13.2.

Chi aveva installato la precedente Home Connect Local può incontrare un intoppo nell’aggiornamento: una segnalazione descrive il Marketplace che rifiuta il passaggio dalla 1.12.5 alla 1.13.2 perché continua ad associare la cartella dell’integrazione al vecchio progetto. Non risulta ancora una soluzione confermata.

Seleziona SmartDomotica.it come fonte preferita su Google