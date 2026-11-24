Home Assistant Core 2026.11 ha ricevuto il terzo aggiornamento di manutenzione il 23 novembre: la versione 2026.11.3 contiene 40 modifiche, quasi tutte correzioni di errori. I due patch precedenti erano usciti il 9 e il 16 novembre.

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Le correzioni per FRITZ!Box, Shelly e Tasmota

Il gruppo di interventi più consistente, cinque in tutto, riguarda FRITZ!Box Tools. L’integrazione ora interroga il router meno spesso e, durante la pulizia automatica, usa l’elenco dei dispositivi che ha già scaricato. Ne traggono vantaggio, secondo lo sviluppatore, le reti domestiche con più di 100 apparecchi collegate a modelli di FRITZ!Box vecchi o poco potenti: in una segnalazione, la connessione a internet di tutti i dispositivi risultava di continuo e per pochi istanti non disponibile. Lo stesso aggiornamento sistema la disponibilità degli interruttori dei profili, ripristina un’opzione SSL mancante nelle configurazioni più vecchie ed elimina un identificativo doppio che poteva comparire cambiando stato agli interruttori. Una nota è stata aggiunta anche alla documentazione delle credenziali nel nuovo flusso di autenticazione.

Sui dispositivi Shelly con interfaccia RPC, Home Assistant azzera l’avanzamento dell’aggiornamento nel momento in cui il dispositivo si riconnette, e l’integrazione impara a gestire le componenti virtuali prive di vista. Con Tasmota, invece, il rilevamento torna a funzionare dopo che avete rimosso un apparecchio. Se la vostra FRITZ!Box amministra molti dispositivi e i suoi interruttori in Home Assistant spariscono e riappaiono di continuo, conviene aggiornare senza indugio.

Sonos e IOmeter

Per IOmeter si fa un passo indietro: Home Assistant usa di nuovo la libreria in versione 1.0.2, perché con la 1.0.3 i sensori si fermavano sul primo valore misurato a partire dalla 2026.11.2. Una soluzione definitiva arriverà più avanti direttamente dentro la libreria. Chi ha inserito gli indirizzi fissi dei diffusori Sonos continua a interrogarli anche quando uno di quegli indirizzi non è risolvibile, senza che l’intera integrazione si blocchi.

Se usate IOmeter e avete già installato la 2026.11.2, vale la pena aggiornare al più presto. In tutti gli altri casi il patch non è urgente e si installa come sempre dalla schermata degli aggiornamenti di Home Assistant.

Credenziali, librerie e altre correzioni minori

Tre modifiche ruotano attorno ai dati di accesso. RESTful Command non scrive più nel registro i valori degli header, dove spesso finiscono le chiavi per altri servizi; Home Assistant oscura le credenziali di Switcher nei dati di diagnostica e non ricrea gli stream go2rtc che portano credenziali dentro l’indirizzo.

Non ci sono modifiche incompatibili: schema, API e formato di configurazione restano identici. 13 delle 40 voci riguardano librerie, tra cui quelle di Alexa Devices, Midea e Vodafone Station. Tra le correzioni rimanenti, SmartThings accetta ora anche i condizionatori privi di stato Demand Response; MQTT imposta il modo di avvio giusto per i climatizzatori in modalità ottimistica; Blink memorizza ogni rinnovo del token e non soltanto il primo; Vodafone Station effettua di nuovo l’accesso quando il router chiude la sessione; UniFi smette di interrogare gli endpoint v2 non disponibili; e il Marketplace, in cui HACS è confluito dalla 2026.11, riceve due interventi.

Completano il quadro alcune correzioni di contorno: il registratore di stream gestisce meglio i pacchetti non monotoni, Tuya ferma il thread MQ quando Home Assistant si arresta, LG webOS TV mantiene il volume impostato con l’altoparlante del televisore attivo, Midea rimuove le entità del condizionatore per le funzioni non supportate, il selettore add_bonus_time di Nintendo Parental Controls corregge il proprio intervallo e l’autenticazione accetta header di risposta di grandi dimensioni quando recupera il client_id di IndieAuth. Il frontend passa alla versione 20261028.8.

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