Il 25 novembre Home Assistant ha pubblicato l’anteprima della nuova interfaccia, la versione 20261125.0. Include un player per le telecamere con controlli propri, una scheda per le liste di timer e un nome diverso per Home Assistant Cloud. Il rilascio anticipa la 2026.12, la cui versione stabile è attesa per il 2 dicembre.

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I tempi della 2026.12

Al momento della pubblicazione gli sviluppatori non hanno indicato una versione core. La data però coincide con l’avvio della beta di Home Assistant 2026.12: il mercoledì a una settimana dal rilascio mensile è da sempre il giorno fissato per la beta. Per riceverla dovete attivare il canale beta, che ne è il presupposto; senza, l’installazione resta sul ramo stabile. Nella settimana di beta il progetto non accoglie più nuove funzioni, mentre le correzioni di errori continuano ad arrivare.

Nabu Casa, che gestisce l’abbonamento per l’accesso da remoto, ha indicato il 2 dicembre come data della versione stabile 2026.12. Al 25 novembre la release in uso è Home Assistant Core 2026.11.3.

Telecamere, stream e dashboard

Diversi interventi riguardano la scheda di dettaglio della telecamera, cioè la finestra che si apre quando la toccate. Dentro c’è un player con comandi propri, e la finestra si allarga quanto basta a contenere l’immagine. Durante lo zoom e il caricamento il flusso video resta nella parte visibile. Quali pulsanti compaiano, però, gli sviluppatori non lo dicono.

Sul fronte degli stream, i flussi WebRTC, quelli con ritardo ridotto, si agganciano più in fretta e in modo più affidabile; due altre modifiche al WebRTC sono state invece annullate. Quando uno stream in formato HLS riparte, l’interfaccia recupera un indirizzo nuovo.

Per la dashboard arriva una scheda dedicata alle liste di timer, con un dialogo di dettaglio tutto suo. Elenca le liste che il core gestisce con il conto alla rovescia in corso, mentre resta da chiarire quali integrazioni le forniranno.

Se avete molte automazioni, vi aiuta la cancellazione multipla: negli elenchi di automazioni e script potete togliere più voci in un colpo solo. La tabella dei dispositivi guadagna una colonna con il numero di serie. L’editor, invece, segnala gli errori di un’automazione sulla riga a cui appartengono e ne traduce i messaggi. Completano il quadro un dialogo di dettaglio ridisegnato per tapparelle e altre coperture, una pagina sullo stato della rete nel pannello dell’integrazione Zigbee ZHA, l’avanzamento visibile durante l’avvio e le impostazioni dell’energia che passano dai dialoghi a pagine proprie.

Il marketplace si trova nelle impostazioni dalla versione 2026.11 del 4 novembre: da lì entrano nel sistema integrazioni, schede per la dashboard e temi della community, come prima accadeva tramite HACS. Con la nuova interfaccia mostra le categorie delle integrazioni, e il progetto prevede una lista con icone, descrizioni e sottocategorie. Nella stessa direzione va il nuovo dialogo per aggiungere dispositivi o integrazioni, che propone categorie, marchi e una ricerca. Se rimettete in funzione un dispositivo Matter già conosciuto, adesso il dialogo arriva fino in fondo.

Da Cloud a Link, con i certificati client

Home Assistant Cloud cambia nome nell’interfaccia e diventa Home Assistant Link. Nabu Casa aveva annunciato la nuova denominazione il 2 ottobre, e ora ne arriva l’attuazione. All’abbonamento non cambia nulla, quindi non dovete fare alcun passaggio.

C’è poi un nuovo interruttore che, per l’accesso da remoto tramite Link, chiede i certificati client. Si tratta di un documento d’identità digitale che risiede sul telefono o sul computer: con l’interruttore attivo ogni dispositivo deve presentarlo quando si collega da fuori. Per voi non cambia niente, perché gli sviluppatori lo consegnano spento.

Per accenderlo, però, dovete avere già configurato i certificati client nelle impostazioni di rete di Home Assistant. Così per gli estranei è più difficile entrare da fuori nella vostra casa, ma il certificato va installato prima su ogni telefono e ogni computer con cui accedete mentre siete in giro.

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