Home Assistant Core, il noto HUB software per la domotica personale, riceve il consueto aggiornamento mensile, portandosi alla versione 2024.12. Questo rilascio introduce importanti novità e miglioramenti, che spaziano dall’integrazione di Python 3.13 a funzionalità innovative per scene e assistenti vocali, rendendo l’esperienza di utilizzo più fluida ed efficiente.

Scene: una gestione più sicura e personalizzabile

Le scene in Home Assistant permettono di creare l’atmosfera perfetta in casa, catturando e ripristinando gli stati dei dispositivi con un solo comando. Tuttavia, un problema comune riguardava l’attivazione involontaria delle scene durante la modifica tramite interfaccia, un’operazione che poteva generare situazioni scomode, come l’accensione improvvisa delle luci durante la notte.

Con l’aggiornamento 2024.12, l’editor delle scene dispone ora di due modalità distinte:

Modalità di revisione : consente di visualizzare la configurazione corrente senza attivarla.

: consente di visualizzare la configurazione corrente senza attivarla. Modalità di modifica: permette di applicare e regolare l’ambientazione effettiva prima di salvarla.

Questa innovazione offre maggiore controllo e sicurezza, evitando inconvenienti durante le modifiche.

Assistenza vocale: intelligenza locale e potenza degli LLM

L’integrazione tra assistenti vocali e intelligenza artificiale è uno dei punti di forza di Home Assistant. A partire da sei mesi fa, il supporto agli LLM (Large Language Models) ha ampliato le capacità dell’assistenza vocale. Tuttavia, la velocità e i costi associati a questi modelli possono risultare controproducenti per i comandi semplici e frequenti.

Con la versione 2024.12, il sistema vocale si arricchisce di una gestione ibrida:

Intenti integrati per elaborare rapidamente i comandi comuni in locale.

per elaborare rapidamente i comandi comuni in locale. LLM utilizzati solo per richieste complesse.

Questa soluzione bilancia efficienza e versatilità, offrendo un’esperienza d’uso ottimale senza sacrificare le prestazioni. Inoltre, il parser HASSIL, che associa frasi e intenzioni, è stato completamente riprogettato per garantire tempi di risposta significativamente ridotti, anche su dispositivi hardware economici.

Python 3.13: più velocità e meno bug

Sotto il cofano, Home Assistant ora sfrutta Python 3.13, la più recente versione del linguaggio di programmazione. Questo aggiornamento si traduce in prestazioni migliorate, minore incidenza di bug e una base di sviluppo più solida. Gli utenti di Home Assistant OS o della versione container beneficeranno automaticamente di queste novità semplicemente aggiornando il software.

Perché aggiornare subito?

L’aggiornamento alla versione 2024.12 non solo introduce funzionalità più avanzate, ma migliora anche l’esperienza complessiva grazie a ottimizzazioni tecniche e nuove modalità di interazione. Per tutti gli utenti di Home Assistant, si tratta di un passo avanti verso una gestione della casa sempre più intelligente e personalizzata.