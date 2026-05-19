Rinnovare la cucina con un piano cottura a induzione efficiente e di design spesso richiede un budget importante. Hisense stravolge questa regola, presentandosi oggi con un’offerta che lo rende un vero e proprio best-buy. Con uno sconto del 35% su Amazon, questo dispositivo da 7000W di potenza totale diventa la scelta ideale per chi cerca prestazioni elevate, sicurezza e un’estetica moderna senza svuotare il portafoglio. Le sue funzionalità avanzate, come la Zona Connect per pentole di grandi dimensioni e il Power Boost, lo posizionano ben al di sopra della sua fascia di prezzo attuale. Analizziamo nel dettaglio le caratteristiche che lo rendono così interessante e i termini di questa promozione limitata.

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Hisense piano cottura: potenza e flessibilità per la vostra cucina

Il piano cottura a induzione Hisense si distingue per un design minimalista in vetroceramica nera, facile da pulire e capace di integrarsi perfettamente in qualsiasi cucina moderna. Con una larghezza standard di 59 cm, offre quattro zone di cottura indipendenti che garantiscono la massima flessibilità nella preparazione di più piatti contemporaneamente. La potenza totale di 7000W, distribuita su 9 livelli regolabili, assicura un riscaldamento rapido e un controllo preciso della temperatura, riducendo i tempi di attesa e ottimizzando il consumo energetico.

Le funzionalità integrate sono il vero punto di forza di questo modello. La tecnologia Power Boost permette di erogare una potenza extra su una singola zona per un tempo limitato, ideale per portare l’acqua a ebollizione in pochi istanti. La funzione Zona Connect, invece, consente di unire due zone di cottura verticali per creare un’unica, ampia area adatta a pentole, padelle o bistecchiere di grandi dimensioni. Tra le altre caratteristiche di rilievo troviamo:

Controlli Touch: Un pannello di controllo intuitivo per una gestione semplice e precisa di ogni funzione.

Un pannello di controllo intuitivo per una gestione semplice e precisa di ogni funzione. Timer Integrato: Permette di impostare un tempo di cottura per ciascuna zona, con spegnimento automatico al termine.

Permette di impostare un tempo di cottura per ciascuna zona, con spegnimento automatico al termine. Blocco Bambini: Una funzione di sicurezza essenziale per impedire l’accensione o la modifica accidentale delle impostazioni.

Una funzione di sicurezza essenziale per impedire l’accensione o la modifica accidentale delle impostazioni. Indicatore di Calore Residuo: Segnala visivamente quali zone sono ancora calde dopo l’uso, prevenendo scottature.

Un’offerta da non perdere: i dettagli dello sconto su Amazon

Il piano cottura a induzione Hisense è attualmente protagonista di una promozione imperdibile su Amazon. Il prezzo di listino di 319,00€ scende a soli 207,10€, permettendo di acquistare un prodotto performante e tecnologicamente avanzato a un costo estremamente competitivo. Si tratta di uno sconto netto del 35%, che si traduce in un risparmio di oltre 111€ sul prezzo originale. Questa offerta rappresenta un’opportunità eccellente per chiunque desideri passare alla tecnologia a induzione o sostituire un vecchio piano cottura. L’offerta è disponibile per la colorazione nera e, come spesso accade per sconti di questa entità, potrebbe essere soggetta a una durata limitata o all’esaurimento delle scorte disponibili.

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