Chi dice che per arredare uno spazio ridotto servano grandi compromessi? Hisense MUR48092BE, il frigorifero monoporta compatto da 94 litri in elegante colorazione nero lucido, è ora disponibile su Amazon con uno sconto di circa 60€ rispetto al prezzo di listino. Un risparmio concreto su un prodotto pensato per chi cerca funzionalità, silenziosità e stile in poco più di 84 cm di altezza. Ecco i dettagli.

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Hisense MUR48092BE: tanto spazio in poco spazio, silenzio e design nero a sorpresa

Hisense MUR48092BE non è il classico mini-frigo anonimo da sistemare in un angolo. Il design in nero lucido lo rende un elemento d’arredo coerente con ambienti moderni, che si tratti di un monolocale, un ufficio, una stanza universitaria o una casa vacanza. Le dimensioni contenute (45 x 48 x 84 cm, sottotavolo) lo rendono versatile senza sacrificare la capacità: 94 litri netti bastano ampiamente per un utilizzo quotidiano individuale o come frigorifero secondario.

Tra le caratteristiche che distinguono questo modello nella sua fascia, spicca il funzionamento silenzioso: un dettaglio non trascurabile per chi lo colloca in ambienti living o camere da letto, dove il ronzio di un frigorifero tradizionale può diventare fastidioso.

L’organizzazione interna è curata nonostante le dimensioni compatte:

Cassetto Fresh Crisper dedicato alla conservazione degli alimenti freschi come frutta e verdura

dedicato alla conservazione degli alimenti freschi come frutta e verdura 1 ripiano in vetro per una suddivisione ordinata degli spazi

per una suddivisione ordinata degli spazi 3 balconcini porta per bottiglie, condimenti e prodotti di uso frequente

per bottiglie, condimenti e prodotti di uso frequente Zona freezer 0 star per il mantenimento di alimenti a bassa temperatura (non idonea alla congelazione a lungo termine)

La classe energetica E è in linea con i prodotti compatti di questa categoria e rappresenta un compromesso accettabile, soprattutto in un contesto di utilizzo saltuario o supplementare. Il peso di soli 20,4 kg facilita anche il posizionamento e l’eventuale spostamento.

~26% di sconto su Amazon: i numeri dell’offerta

L’offerta è disponibile su Amazon.it, con vendita e spedizione diretta da Amazon, garanzia inclusa e reso semplificato.

Prezzo originale: 229€

229€ Prezzo scontato: 169,70€

Risparmio: circa 59€

circa Sconto: circa il 26%

Su eBay il modello è reperibile a circa 192€ in condizione nuova, il che rende la proposta Amazon decisamente più competitiva. Non ci sono indicazioni certe su quanto durerà questa promozione, quindi è opportuno verificare la disponibilità senza aspettare troppo.

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