La necessità di spazio extra per conservare alimenti è un problema comune, ma trovare una soluzione capiente, efficiente e silenziosa senza spendere una fortuna può essere una vera sfida. L’Haier HCE301E Congelatore Orizzontale a Pozzetto risponde a questa esigenza, e oggi lo fa con un’offerta particolarmente allettante. Con uno sconto di 100€ sul prezzo di listino, questo congelatore da 300 litri diventa una scelta quasi obbligata per chi cerca il massimo della capienza a un costo contenuto. Disponibile su Amazon a soli 299€, rappresenta un’opportunità da non lasciarsi sfuggire, ideale per famiglie numerose o per chi ama fare scorte approfittando delle promozioni. Analizziamo nel dettaglio le caratteristiche che lo rendono un best-buy a questo prezzo.

Haier Congelatore: 300 litri di spazio, efficienza e silenzio

Il punto di forza principale del Haier HCE301E è senza dubbio la sua generosa capacità di 300 litri, in grado di contenere l’equivalente di circa 16 buste della spesa. Questo lo rende perfetto non solo per l’uso domestico, ma anche per essere collocato in garage o altre pertinenze, grazie al suo design versatile e robusto. Le sue dimensioni (111 cm di larghezza, 62 cm di profondità e 84,5 cm di altezza) sono ottimizzate per offrire il massimo volume interno senza un ingombro eccessivo.

Dal punto di vista funzionale, il congelatore integra la tecnologia Fast Freeze, che permette di abbassare rapidamente la temperatura interna. Questa funzione è cruciale quando si inseriscono grandi quantità di alimenti freschi, poiché ne preserva la freschezza, il sapore e le proprietà nutritive, evitando al contempo di alterare la temperatura dei cibi già conservati. La gestione della temperatura è regolabile manualmente, offrendo pieno controllo sulla conservazione.

Un altro aspetto da non sottovalutare è la silenziosità: con un livello di rumorosità di appena 40 dB, l’Haier HCE301E opera in modo discreto, senza arrecare disturbo all’ambiente domestico. La sicurezza alimentare è garantita dalla speciale guarnizione antibatterica che previene la formazione di muffe e batteri, mantenendo l’interno igienico e sicuro. All’interno, l’illuminazione a LED assicura una visibilità ottimale. La classe energetica E, con un consumo annuo stimato di 209 kWh, garantisce un impatto contenuto sulla bolletta, soprattutto in relazione all’elevata capacità. È importante notare che il modello prevede uno sbrinamento di tipo manuale, una caratteristica comune nei congelatori a pozzetto tradizionali.

Capacità: 300 litri

300 litri Classe Energetica: E

E Funzione: Fast Freeze

Fast Freeze Rumorosità: 40 dB

40 dB Dimensioni: 111 x 62 x 84,5 cm

111 x 62 x 84,5 cm Extra: Guarnizione antibatterica, illuminazione LED

Un’offerta da congelare al volo

L’offerta è attualmente disponibile su Amazon e rappresenta un’occasione eccellente per dotarsi di un congelatore di alta capacità a un prezzo estremamente competitivo. Il prezzo di listino di 399€ scende al prezzo promozionale di 299€, con un risparmio netto di 100€, che corrisponde a uno sconto del 25%. Un ribasso così significativo su un prodotto di questo calibro e capacità è raro, rendendo l’acquisto particolarmente vantaggioso. La spedizione è gestita da Amazon, garanzia di rapidità e affidabilità nella consegna. Trattandosi di un’offerta a tempo, il prezzo potrebbe variare e le scorte sono soggette a esaurimento, quindi è consigliabile agire in fretta per non perdere questa opportunità. L’offerta si riferisce al modello Haier HCE301E nella classica ed elegante colorazione bianca, adatta a qualsiasi ambiente.

Iscrivetevi al nostro canale Telegram PrezziTech per ricevere in tempo reale le migliori offerte sulla tecnologia https://t.me/prezzitech ed ErroriBomba https://t.me/erroribomba per errori di prezzo o sconti incredibili su qualsiasi prodotto.