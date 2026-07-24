Doppio cassetto, 11 litri di capacità totale e connettività smart via app: Haier HAF3AD 011 è una friggitrice ad aria che sa come farsi notare. E in questo momento si fa notare anche per il prezzo, che ha raggiunto il suo punto più basso di sempre. Uno sconto che supera il 17% porta questo elettrodomestico a una cifra difficile da ignorare per chi stava aspettando il momento giusto per acquistare. Vediamo nel dettaglio perché vale davvero la pena approfondire.

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Haier HAF3AD 011: doppio cassetto indipendente e potenza da 3000W per una cucina senza compromessi

Haier HAF3AD 011 appartiene alla linea I-Master Series 3 e si distingue immediatamente dalla concorrenza per la presenza di due cassetti completamente indipendenti, ognuno dotato di un proprio elemento riscaldante dedicato. Questo significa che si possono cuocere contemporaneamente due pietanze diverse, ciascuna con la propria impostazione di temperatura e timer, senza interferenze tra i due scomparti.

La capacità complessiva è di 11 litri, una delle più generose nella fascia media del mercato, pensata per famiglie numerose o per chi ama ricevere ospiti. Con 3000W di potenza, le temperature di esercizio si raggiungono rapidamente e le cotture risultano uniformi e precise.

Tra le funzionalità più interessanti:

Funzione Sync : sincronizza i due cassetti con la stessa temperatura e lo stesso timer, ideale per grandi quantità di un unico piatto o per far terminare la cottura nello stesso momento

: sincronizza i due cassetti con la stessa temperatura e lo stesso timer, ideale per grandi quantità di un unico piatto o per far terminare la cottura nello stesso momento 8 programmi automatici : frittura ad aria, grigliatura, arrostitura, cottura al forno, essiccazione, riscaldamento, scongelamento e slow cooking, con impostazioni ottimizzate già precaricate

: frittura ad aria, grigliatura, arrostitura, cottura al forno, essiccazione, riscaldamento, scongelamento e slow cooking, con impostazioni ottimizzate già precaricate Range di temperatura 60-200°C : ampia flessibilità per ogni tipo di preparazione, dalla cottura delicata alla grigliatura intensa

: ampia flessibilità per ogni tipo di preparazione, dalla cottura delicata alla grigliatura intensa Funzione Remind : notifica il momento esatto per scuotere o girare il cibo, garantendo una doratura uniforme

: notifica il momento esatto per scuotere o girare il cibo, garantendo una doratura uniforme App hOn : connettività Wi-Fi con controllo remoto via smartphone (iOS e Android), ricettario digitale integrato e suggerimenti personalizzati

: connettività con controllo remoto via smartphone (iOS e Android), ricettario digitale integrato e suggerimenti personalizzati Pannello touch screen intuitivo per la gestione di tutte le funzioni

La caratteristica che rende HAF3AD 011 davvero speciale è proprio l’indipendenza totale dei due cassetti: non si tratta semplicemente di dividere lo spazio, ma di avere due friggitrici ad aria gestite separatamente in un unico corpo compatto. I cestelli e le griglie con rivestimento antiaderente sono lavabili in lavastoviglie, rendendo la pulizia post-cottura rapida e senza sforzo. Il design in nero opaco si integra con eleganza nelle cucine moderne.

Minimo storico su Amazon: i numeri dell’offerta

Questo è il momento giusto per acquistare Haier HAF3AD 011 perché il prezzo non è mai sceso così in basso. Su Amazon.it, dove è disponibile con consegna express tramite Prime, la friggitrice ad aria è proposta a soli 99,99€ rispetto al prezzo precedente di 120,95€, con un risparmio reale di circa 21€ e uno sconto del 17%. Non si tratta di un’oscillazione temporanea ma del punto più basso mai registrato per questo modello, una combinazione di prezzo e prestazioni difficile da trovare altrove nella stessa fascia.

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