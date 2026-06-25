Google Nest Doorbell (Battery) Pro Edition ha fatto un passo importante verso il portafoglio di chi vuole portare la smart home al proprio ingresso: su Amazon è disponibile con uno sconto del 40% rispetto al prezzo di listino. Un risparmio di oltre 80€ per un campanello video wireless che integra rilevamento intelligente, audio bidirezionale e garanzia triennale, tutti elementi che a questo prezzo diventano difficili da ignorare.

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Google Nest Doorbell (battery) Pro Edition: occhio intelligente senza fili all’ingresso di casa

Google Nest Doorbell (Battery) Pro Edition è la soluzione ideale per chi vive in appartamento, in affitto, o semplicemente non vuole fare i conti con cavi e impianti citofonici. La batteria Li-Ion ricaricabile integrata da 6 Ah elimina qualsiasi vincolo di installazione: bastano pochi minuti e il campanello è operativo. In alternativa, è possibile collegarlo a un impianto esistente (8–24 VAC) per far suonare anche il campanello tradizionale.

Sul fronte video, il dispositivo riprende in 960p HDR a 30 fps con un’ottica ibrida vetro-plastica costruita su misura, capace di catturare più luce rispetto a ottiche standard, anche in condizioni notturne. La particolarità più interessante è però il rapporto d’aspetto 3:4 verticale (portrait), con un campo visivo diagonale di 145°: una scelta progettuale che consente di inquadrare i visitatori dalla testa ai piedi e di vedere i pacchi posizionati quasi direttamente sotto il dispositivo, un vantaggio concreto rispetto al classico formato orizzontale.

Tra le specifiche tecniche principali:

Video: 960p HDR, 30 fps, ottica ibrida vetro-plastica

960p HDR, 30 fps, ottica ibrida vetro-plastica Campo visivo: 145° diagonale in formato verticale 3:4

145° diagonale in formato verticale 3:4 Visione notturna integrata con rilevamento HDR

integrata con rilevamento HDR Rilevamento intelligente di persone, pacchi, animali e veicoli

di persone, pacchi, animali e veicoli Audio bidirezionale con speaker e microfono di alta qualità

con speaker e microfono di alta qualità Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac su banda 2.4 GHz e 5 GHz + Bluetooth Low Energy

802.11a/b/g/n/ac su banda 2.4 GHz e 5 GHz + Bluetooth Low Energy Compatibilità con Google Assistant, Gemini for Home e Amazon Alexa

con Google Assistant, Gemini for Home e Amazon Alexa Protezione IP65 contro acqua e polvere

contro acqua e polvere 45% di materiali riciclati nelle parti in plastica

nelle parti in plastica Cronologia video fino a 3 ore basata sugli eventi (estendibile con abbonamento Google Home Premium)

Il rilevamento intelligente basato su machine learning on-device rappresenta uno dei punti di forza più distintivi: il sistema distingue autonomamente tra persone, pacchi, animali e veicoli, riducendo le notifiche inutili. Con abbonamento Google Home Premium si aggiunge il riconoscimento dei volti familiari e la cronologia estesa fino a 60 giorni. Da sottolineare che la versione a batteria non supporta registrazione continua 24/7, nemmeno con abbonamento attivo.

La Pro Edition si differenzia dalla versione standard per la garanzia estesa a 3 anni invece di 1, un dettaglio non secondario per un dispositivo destinato all’uso quotidiano in esterno.

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Prezzo sotto i 120€: i numeri dell’offerta su Amazon

Su Amazon.it, Google Nest Doorbell (Battery) Pro Edition è disponibile a 119€, scontata dal prezzo di listino di 199,99€. Il risparmio è di circa 81€, pari a uno sconto del ~40%. Considerando che la versione base (garanzia 1 anno) su Trovaprezzi parte da circa 139€, questa Pro Edition con garanzia triennale risulta anche economicamente più conveniente rispetto al panorama attuale dei prezzi in Italia. La disponibilità è immediata con spedizione Prime per gli abbonati.

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