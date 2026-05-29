Un ribasso di oltre 400€ sul prezzo di listino è un evento da non sottovalutare, specialmente quando si parla di grandi elettrodomestici di marca. Con l’offerta di oggi, il frigorifero combinato da incasso Electrolux ENA7CD18S0 diventa un’opzione estremamente interessante per chiunque stia rinnovando la propria cucina o cercando un upgrade tecnologico. Questo modello unisce un design pulito, pensato per integrarsi perfettamente nell’arredamento, a tecnologie avanzate come il No Frost, che elimina per sempre il fastidio dello sbrinamento manuale. A un prezzo così competitivo, le scorte potrebbero non durare a lungo. Analizziamo nel dettaglio le sue caratteristiche e i termini di questa imperdibile promozione.

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Frigorifero Electrolux: tecnologia no frost e design integrato

Questo frigo Electrolux è progettato per chi cerca efficienza e discrezione. Essendo un modello da incasso con un’altezza di 177 cm, scompare all’interno dei mobili della cucina, contribuendo a creare un ambiente ordinato e moderno. Il suo punto di forza principale è senza dubbio la tecnologia Total No Frost, che previene la formazione di ghiaccio e brina sia nel vano frigorifero che nel congelatore. Questo non solo vi risparmierà la seccatura dello sbrinamento periodico, ma garantirà anche una conservazione ottimale degli alimenti, mantenendone intatte freschezza e proprietà nutritive.

Al suo interno, il sistema MultiFlow assicura una distribuzione uniforme dell’aria fredda su ogni ripiano. Questa tecnologia mantiene una temperatura stabile e omogenea in tutto il vano, prolungando la durata dei cibi e riducendo gli sprechi. La capacità totale è di 248 litri, suddivisi in 186 litri per il frigorifero e 62 litri per il congelatore, una dimensione ideale per coppie o famiglie di medie dimensioni. Non mancano funzioni intelligenti come il segnale acustico e visivo di porta aperta, un piccolo ma fondamentale accorgimento per evitare inutili dispersioni di freddo e consumi energetici superflui.

Le specifiche principali includono:

Tipologia : Frigorifero combinato da incasso

: Frigorifero combinato da incasso Tecnologia di raffreddamento : Total No Frost

: Total No Frost Sistema di ventilazione : MultiFlow

: MultiFlow Capacità totale : 248 litri (186 L frigo + 62 L freezer)

: 248 litri (186 L frigo + 62 L freezer) Classe di efficienza energetica : D

: D Dimensioni : 177,2 x 54,8 x 54,9 cm

: 177,2 x 54,8 x 54,9 cm Caratteristiche aggiuntive: Sbrinamento automatico, allarme porta aperta

Un prezzo che scongela ogni dubbio

L’aspetto più allettante di questa segnalazione è senza dubbio il prezzo. L’Electrolux ENA7CD18S0 viene proposto con un prezzo di listino di 1.099€, una cifra in linea con prodotti di questa categoria e brand. Grazie alla promozione attualmente attiva su Amazon.it, è possibile acquistarlo a soli 649,99€. Si tratta di un risparmio netto di quasi 450€, che corrisponde a uno sconto eccezionale del 41%.

Un’opportunità del genere su un elettrodomestico da incasso di un marchio affidabile come Electrolux è rara. L’offerta è disponibile per il modello con finitura bianca e include la spedizione gratuita per gli abbonati Prime. Data l’entità dello sconto, è plausibile che si tratti di una promozione a tempo limitato e soggetta a disponibilità delle scorte. Se stavate aspettando il momento giusto per sostituire il vostro vecchio frigorifero, questa potrebbe essere l’occasione che fa per voi.

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